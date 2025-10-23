أكتوبر 23, 2025

أربيل.. توزيع أراضي على خمسة آلاف موظف مدني وعسكري الأسبوع المقبل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
أربيل.. توزيع أراضي على خمسة آلاف موظف مدني وعسكري الأسبوع المقبل

أعلن رئيس بلدية أربيل كارزان هادي، توزيع أراضي على الموظفين المدنيين والعسكريين، الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، صرح هادي، لكوردستان24 أنه تقرر اليوم الخميس، 23 تشرين الأول 2025، تنفيذ المرحلة الثالثة من توزيع الأراضي على الموظفين المدنيين والعسكريين، إلا أن الإجراءات لم تكتمل بعد.

وأضاف: بالتأكيد، يوم الاثنين المقبل، في المرحلة الثالثة من توزيع الأراضي، سيتم إجراء القرعة للأسماء وتوزيع الأراضي على الموظفين المدنيين والعسكريين.

وأشار رئيس بلدية أربيل إلى أنه في هذه المرحلة سيتم توزيع خمسة آلاف قطعة أرض على الموظفين، وقال: في المرحلتين الأولى والثانية تم توزيع 17 قطعة أرض على الموظفين.

وأضاف: ستستمر عملية توزيع الأراضي، حتى يستلم جميع الموظفين المستحقين أراضيهم.

