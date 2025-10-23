تقرير حكومي: 10% من متعاطي المواد المخدرة في إقليم كوردستان من النساء

أصدر مكتب منسق التوصيات الدولية في رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان (الملخص التحليلي لتقرير التقييم المقارن لتنفيذ التوصيات الدولية وفقاً لخطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان للأعوام 2021-2025).

وردَ في مقدمة الملخص التحليلي الصادر في (أيلول 2025)، أن مجلس وزراء العراق صادق على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2025)، التي أعدتها اللجنة الوطنية لكتابة تقرير الاتفاقيات التي يكون العراق عضواً فيها، وتضمنت الإجابات عن الملاحظات والتوصيات الخاصة بالاتفاقيات.

الملخص التحليلي لحكومة إقليم كوردستان

ناقشت حكومة إقليم كوردستان خطتها لحقوق الإنسان، بتاريخ (8 آب 2021)، في اجتماع مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، وبقرار من رئيس الوزراء، في (15 أيلول 2021) جرت المصادقة عليها، لتدخل الخطة موضع التنفيذ.

يتألف تقرير رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان من (25) محوراً، حيث يتضمن تقييماً عاماً مقارناً لعملية تنفيذ توصيات خطة إقليم كوردستان، وفق الموضوعات، في السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، في ما بين بداية سنة (2022)، حيث تبدأ فترة تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان، حتى تموز سنة (2025)، حيث تكون نهاية تنفيذ الخطة، بحسب السقف الزمني الذي وضع لها. وقد تضمن هذا التقييم أهم الخطوات العملية لحكومة إقليم كوردستان في مجال تنفيذ الخطة.

تضمن القسم الأول مقاربة للاتفاقيات الدولية، حيث بيّن أن خطة حكومة إقليم كوردستان محاولة عامة في إطار سلطتها لتطوير نسبة تنفيذ التوصيات والتكيف مع الاتفاقيات الدولية. كما تضمن التعريف بموقف العراق في ما يتعلق بالتقيد بالاتفاقيات الدولية في إطار عقد الدورة العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني (2025)، حيث جعل العراق أمام الالتزام بمجموعة من التوصيات المهمة التي قدمها عدد من الدول. وقد رفض العراق بعض التوصيات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية،، منها: مكافحة التعذيب، إلغاء حكم الإعدام، الدخول في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وغيرها.

آخر الإحصاءات

بخصوص آخر الإحصاءات، ورد في (الملخص التحليلي لتقرير التقييم المقارن لتنفيذ التوصيات الدولية وفقاً لخطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان للأعوام 2021-2025)، أن العراق وقّع على (11) معاهدة واتفاقية دولية، منها: اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)/ اتفاقية حقوق الطفل وغيرها. كما بيّن أن العراق، في ما بين عامي (2021-2025) انضمّ إلى (5) اتفاقيات ومعاهدات دولية.

الاتّجار بالبشر

تضمن القسم السابع من الملخص، وهو بعنوان (القضاء على الاتجار بالبشر)، إشارة إلى أن حالات مسألة الاتجار الجنسي قد زادت ضعفين، وأن الاتجار بأعضاء جسم الإنسان، في إقليم كوردستان، خلال السنوات الثلاث الماضية، قد زاد بصورة ملحوظة، إضافة إلى استمرار الانتهاكات بحق العاملين الأجانب، واستهداف الفئات الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأطفال.

بخصوص آخر الإحصاءات، وردَ في الملخص التحليلي أنه في عام (2024)، سُجّلت (396) حالة اتجار بالبشر. و(9) حالات اتجار جنسي، في عام (2021)، وارتفعت إلى (25) حالة في عام (2024).

أما مسألة الاتجار بأعضاء جسم الإنسان، في إقليم كوردستان، في عامي (2022-2023) فقد سُجّلت فيها (54) حالة، وارتفعت إلى (103) حالات في عام (2024).

حقوق العمال

في عامي (2023-2024) قُدّمت إلى القضاء (196) شركة، بسبب انتهاكات حقوق العمال، وجرى اللقاء مع (2.784) عاملاً أجنبياً، حيث تبيّن أن (73) منهم، ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. كذلك سُجّلت (6) حالات اتجار بالأطفال. وسُجّلت (114) حالة تهريب مرتبطة بالهجرة غير الشرعية، في عام (2024).

مكافحة المخدِّرات

تضمن الملخص التحليلي آخر الإحصاءات المتعلقة بمسألة المخدّرات ومكافحتها، حيث بيّن أنه حتى نهاية شهر حزيران (2025)، بلغ العدد الإجمالي للمعاقَبين بجريمة تعاطي المخدرات والاتجار بها، (1.599) شخصاً، منهم (977) تاجراً للمواد المخدرة، و(622) متعاطياً.

أشارت الإحصاءات أيضاً إلى أنه في النصف الأول من عام (2025)، بلغ عدد المعتقَلين بسبب التعامل مع المخدرات، (846) شخصاً، وبلغ عدد الذي عوقبوا (548) شخصاً، حيث يكون المجموع الكلي (1.394) حالة.

أما بخصوص كمية المواد المخدِّرة التي ضبطتها الجهات المختصة، فقد بلغت (482.124) غراماً، في عام (2023)، وبلغت (446.172) غراماً، في عام (2024)، وفي النصف الأول من عام (2025) بلغت (372.800) غراماً. كما أشارت الإحصاءات إلى أن بين متعاطي المخدرات نسبة (10%) من النساء، و(90%) من الرجال.

في المجال ذاته، بلغ عدد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، في إقليم كوردستان، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام (2025)، على النحو التالي: (229) متعاطياً، و(157) تاجراً داخلياً، و(93) تاجراً دولياً، حيث بلغ المجموع (493) شخصاً.

الكورد الإيزديون

بخصوص الملفات المتعلقة بالعنف وتنظيم داعش، أظهر الملخص التحليلي أنه حتى الآن وثّق (24.965) ملفاً، و(408.540) صفحة، من ملفات التحقيق مع عناصر تنظيم داعش، بخصوص الجرائم التي ارتكبوها بحق الكورد الإيزديين. ومنذ عام (2019) حتى الآن، تواصل الجهات المختصة أعمالها، وعثرت على (91) قبراً جماعياً، واستطاعت أن تفتح (54) قبراً منها. كذلك أعيد (318) من رُفات الكورد الإيزديين على (8) مراحل.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أورد الملخص التحليلي عدداً من الإحصاءات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها أنه في عام (2024) افتتح في إقليم كوردستان (79) مستشفى حكومياً، و(72) مستشفى خاصاً، و(1.047) مركزاً صحياً، وأجريت عشرات عمليات الأسنان للأطفال، حيث سجل أكثر من (200) طفل أسماءهم لهذا الغرض.

وفي عام (2024) راجع (51.036) من ذوي الاحتياجات الخاصة المراكز الخاصة بهم.

أما بخصوص التعليم، فقد أوضح الملخص أن عدد الطلبة في الجامعات والمعاهد الحكومية بلغ (141.856) طالباً وطالبة، منهم (114.425) في الكليات، و(24.431) في المعاهد، و(11.641) مدرّساً ومدرّسة، منهم (10.622) مدرساً ومدرّسة في الكليات، و(1.019) مدرساً ومدرسة في المعاهد.

وبهدف بلوغ وتحقيق أهداف مستدامة في مشكلة المياه، افتتحت وزارة الزراعة أكثر من (103) مشاريع للمياه، منها (18) سداً.

التنمية والقضاء على الفقر

في مجال التنمية والقضاء على الفقر، أشار الملخص إلى أنه قد سُجّلت (10) مشاريع سكنية في إقليم كوردستان، بمبلغ (99.092.000.000) دينار، اكتمل بعضها، ولا يزال بعضها الآخر في طور التنفيذ.

محاربة الفساد

أشار الملخص التحليلي، في مجال محاربة الفساد أيضاً، إلى أنه في عامي (2022-2023)، تحقق (62.3%) من الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ويجري العمل على تحقيق (37.6%) منها.

حقوق المرأة

أما في مجال حقوق المرأة، فقد ورد في الملخص التحليلي أيضاً أن إقليم كوردستان يضم شبكة واسعة من (192) منظمة خاصة بالمرأة. و(69) قاضية، و(58) مدّعية عامة، و(185) محقِّقة، و(255) مساعدة قاضية. ومن أصل (3.161) امرأة عاملة في القطاع الخاص، سُجلت أسماء (2.836) امرأة من إقليم كوردستان، و(325) أجنبية. وضمن صفوف قوات البيشمركة، هناك (800) امرأة، وكذلك ضمن صفوف فوج سنجار (123) امرأة.

حقوق الطفل

دلت آخر الإحصاءات، في مجال حقوق الطفل، بإقليم كوردستان، على أنه في عام (2024)، استفاد (756) طفلاً من الحضانة، وفي عام (2024) أيضاً، استفاد (338) طفلاً من خدمات الرعاية.

إضافة إلى ما ذُكِر، على سبيل الأمثلة لا الحصر، تضمن الملخص التحليلي أيضاً، عدداً كبيراً من الإحصاءت في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والخدمية، تحقيقاً لالتزام حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ التوصيات الدولية وفقاً لخطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان للأعوام 2021-2025).

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية