نينوى تعلن خلوها من إنفلونزا الطيور وتطمئن الأهالي

طمأن مدير المستشفى البيطري في محافظة نينوى، عمر الحيالي، الأهالي بأن المحافظة، بما فيها مدينة الموصل، خالية تماماً من أيّ تفشٍّ للفيروس بما فيها إنفلونزا الطيور.

وبين الحيالي في تصريح للصحيفة الرسمية أن ما تم تداوله مؤخراً عن تسجيل حالات واسعة من الإصابة في المحافظة هو غير دقيق، موضحاً أن الحالة الوحيدة التي تم تسجيلها كانت في أحد حقول قضاء بعشيقة”.

وأكد أنه “تم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة، حيث تم طمر الطيور المصابة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المطلوبة لمنع انتشار المرض.

وأشار إلى أن الوضع تحت السيطرة تماماً وأن فرق المراقبة البيطرية تواصل متابعة الوضع بشكل يومي لضمان سلامة الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

