ترمب لنيجيرفان بارزاني: أشكركم لدعمكم جهودي من أجل السلام

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن شكره لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على دعمه لمساعيه من أجل السلام، مؤكداً على أهمية إنهاء الخلافات والتعقيدات في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس إقليم كوردستان من الرئيس الأميركي مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، جدد ترمب في رسالته لنيجيرفان بارزاني التأكيد على أن بـ “إمكان دول العالم أن تتغلب على الخلافات القديمة وتخطو باتجاه مستقبل مشترك يعمه السلام والازدهار”.

وأبدى إصراره وإصرار إدارته على “ترسيخ سلام دائم وإنهاء التعقيدات في الشرق الأوسط وإيقاف الحروب وإراقة الدماء في المنطقة وعموم العالم”.

أدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

تلقى فخامة السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، الليلة الماضية (الثلاثاء، 21 تشرين الأول 2025)، رسالة من فخامة السيد دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

في رسالته، شكر الرئيس ترمب الرئيس نيجيرفان بارزاني على دعمه لمساعيه من أجل تحقيق السلام، وشدد على أهمية إنهاء الخلافات والتعقيدات في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس ترمب في الرسالة أن بإمكان دول العالم أن تتغلب على الخلافات القديمة وتخطو باتجاه مستقبل مشترك يعمه السلام والازدهار.

كما أكد إصراره وإصرار إدارته على ترسيخ سلام دائم وإنهاء التعقيدات في الشرق الأوسط وإيقاف الحروب وإراقة الدماء في المنطقة وعموم العالم.

وفي ختام رسالته، وجه الرئيس ترمب تحياته وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني وعائلته، راجياً لهم التوفيق والنجاح.

