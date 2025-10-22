تربية كوردستان تحدد عطلة المدارس على خلفية انتخابات البرلمان العراقي

أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية اعتباراً من السادس وحتى الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تزامناً مع إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي.

ويأتي هذا القرار – بحسب نص الأمر الوزاري الموقّع من وزير التربية آلان حمه سعيد صالح – في إطار تسهيل سير عملية انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، وضمان جاهزية المراكز الدراسية التي ستُستخدم كمراكز اقتراع في محافظات إقليم كوردستان.

ونصّ الأمر الوزاري على النقاط التالية:

– تسليم المراكز الدراسية المعتمدة كمراكز اقتراع إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتبارًا من يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

– اعتبار الفترة من 6 ولغاية 11 تشرين الثاني/نوفمبر عطلة رسمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية والدولية.

– استئناف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مع استثناء المدارس التي استخدمت كمراكز اقتراع، حيث يُسمح لها بإلغاء الحصة الأولى فقط من ذلك اليوم بغرض تنظيف القاعات وإعادة ترتيبها.

وشدّد وزير التربية في ختام القرار على ضرورة إعادة المدارس إلى حالتها الأصلية وتسليمها بشكل منظم بعد انتهاء عملية الاقتراع، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين إدارات المدارس والمفوضية العليا للانتخابات لتجنّب أي تأخير أو أضرار في البنى التعليمية.

يأتي هذا القرار قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي تشهد مشاركة واسعة من الأحزاب والقوائم في عموم محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كوردستان، حيث تُستخدم المئات من المدارس كمراكز اقتراع رئيسية وفرعية.

