افتتاح مستشفى “شورش – هيتیت” في آميدي.. إنجاز صحي جديد لحكومة كوردستان بقيادة مسرور بارزاني

في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية في المناطق الجبلية والنائية، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مستشفى (شورش -هيتيت) العام في ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وعقب مراسم الافتتاح، تفقّد رئيس الحكومة أقسام المستشفى كافة، واطّلع عن كثب على التجهيزات الحديثة ونوعية الخدمات الصحية التي ستُقدّم للمواطنين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الحكومة أن هذا المشروع الحيوي جاء تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس بارزاني وبهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية لأهالي المنطقة، واستجابةً لمطالبهم.

وأشار إلى أن ضرورة إنشاء المستشفى نبعت من الظروف الخاصة للمنطقة، موضحاً أنه في كثير من الأحيان، وخاصة في فصل الشتاء ومع تساقط الثلوج، كان المرضى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى مستشفيات أخرى في العمادية أو دهوك أو أربيل.

وأضاف أنه بناءً على ذلك، تقرر بناء المستشفى، مؤكداً أن المشروع نُفذ وفق معايير طبية حديثة، مشيداً بجودة العمل المنجز الذي لمسه بعد تفقده أروقة المستشفى وأقسامه، كما أعرب عن ثقته العالية بالطواقم الطبية، مشيراً إلى أن المستشفى يضم أطباءً وممرضين ممتازين سيقدمون رعاية فائقة لأهالي المنطقة، بحيث لن يضطروا بعد الآن للسفر إلى مدن أخرى لتلقي العلاج.

وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الحكومة إشادة خاصة بأهالي المنطقة، مؤكداً أنهم يستحقون كل الخدمات الممكنة، مبيناً أن المنطقة كانت وما تزال رمزاً للتضحية والنضال، وأن الدور الآن هو لخدمة أبناء هذه المنطقة بشكل أكبر وبما يليق بتضحياتهم.

ويتألف المستشفى، الذي بلغت تكلفة إنشائه 43 مليون دولار، من أربعة طوابق بسعة 100 سرير، ويُعد من المشاريع الصحية الاستراتيجية في دهوك.

