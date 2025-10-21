نيجيرفان بارزاني وعبد الأمير يار الله: داعش لا يزال خطراً على العراق

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول 2025)، رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والوفد العسكري المرافق له، واتفقا على أن تنظيم داعش “لا يزال” يشكل خطراً حقيقياً في العراق وسوريا.

وكان يار الله قد وصل إلى أربيل في وقت سابق اليوم على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى، حيث كان في استقباله محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس أركان وزارة البيشمركة عيسى عزير، ومسؤولون أمنيون آخرون في إقليم كوردستان.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، فقد جرى خلال الاجتماع، الذي حضره أيضاً مسؤولون من وزارة البيشمركة، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بالتعاون مع التحالف الدولي.

كما تناول اللقاء العلاقات العسكرية والأمنية بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاق الأمني الثنائي، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية والأوضاع في سوريا.

واتفق الجانبان، بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان، على أن تنظيم “داعش” ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطراً على أمن واستقرار العراق وسوريا.

وفي هذا السياق، شدد نيجيرفان بارزاني على أن “العراق وإقليم كوردستان ما زالا بحاجة إلى دعم ومساندة التحالف الدولي في مواجهة خطر الإرهاب ضمن الإطار الأمني القائم بين الجانبين”.

وأثنى نيجيرفان بارزاني بارزاني على دور الجيش العراقي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشدداً على ضرورة توطيد التعاون المشترك مع البيشمركة.

من جهته، أكد يار الله أن التعاون الحالي بين الجيش والبيشمركة “في أفضل حالاته”، مشيداً بدور رئيس أركان البيشمركة في هذا المجال.

كما تطرق الاجتماع إلى قضايا حفظ أمن الحدود، وأوضاع المنافذ الحدودية، خصوصاً تلك الواقعة على الحدود بين العراق وسوريا، ومسألة إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق المقررة في أيلول 2026.

