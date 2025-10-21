مسرور بارزاني: الحزب الديمقراطي الكوردستاني يستمد قوته من شعب كوردستان

شارك نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، في الكرنفال الذي احتضنته زاخو، لدعم قائمة الحزب رقم 275 .

وفي كلمة ألقاها خلال الكرنفال، تحدث نائب رئيس الحزب عن دور أهالي زاخو في الدفاع عن كوردستان، وأكد أن توجيهات وتعليمات الرئيس بارزاني كانت دائماً من أجل خدمة أهالي زاخو الأبطال.

كما جدد نائب رئيس الحزب التأكيد على أنه عندما كانت كوردستان بحاجة إلى الدفاع، كنا في المقدمة، وعندما حان وقت البناء، كان الحزب مرة أخرى في طليعة قافلة البناء في كوردستان.

وقال: عندما نأتي إلى زاخو، في الحقيقة أنتم تعطون لنا قوة كبيرة تجعل الإنسان يشعر بفخر كبير لأننا بين أهلنا ونحن في مكان هو قلب السيد الرئيس، ولهذا فإنه فخر كبير لنا أن نكون اليوم بينكم.

وأضاف: هنا مدينة الشهداء، مدينة البيشمركة الأبطال، مدينة الشعب الكريم، هنا قلب الرئيس بارزاني، ولهذا جئنا اليوم لخدمتكم لكي نطلب منكم مرة أخرى أن تمنحونا ثقتكم، حتى يصبح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى الحزب الأكثر نجاحاً في انتخابات البرلمان العراقي.



ومضى في القول: يجب أن نرسل من سيدافعون عن جميع حقوق شعب كوردستان وكل العراق في مجلس النواب العراقي، ولا ينبغي لأحد، لا في بغداد ولا في أي مكان آخر من إقليم كوردستان، أن يجرؤ على انتهاك حقوق شعب كوردستان مرة أخرى. ولهذا السبب من المهم جداً أن نذهب جميعاً إلى صناديق الاقتراع ونصوّت بقوة، وننتخب قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275.

وشدد على أن توجيهات ونصائح الرئيس بارزاني، لنا جميعاً هي أن نروج للانتخابات على أعلى مستوى، نحن نريد أن يبقى موقع الحزب، ومركز نهج البارزاني، محفوظاً ومقدراً، من أجل شعب كوردستان، وحتى مع من لا يحبوننا، وبأسلوب هادئ، نحافظ على أمن واستقرار كوردستان وننظم هذه الانتخابات بطريقة حضارية. نطلب منكم أن تذهبوا بأنفسكم وبجدية إلى صناديق الاقتراع، و بصوتكم تثبتون للعالم كله أن الحزب هو أكبر وأنجح حزب حالياً في إقليم كوردستان.

واسترسل: هذه الانتخابات مهمة بالنسبة لنا، وجود الحزب الآن مهم جداً وضروري في بغداد، أنتم أولئك البيشمركة الذين سجلتم بالأمس قصتكم للدفاع عن أرض كوردستان، أنتم أبناء وبنات أولئك البيشمركة الذين دافعوا عن حقوق شعب كوردستان وأستشهدوا من أجل أرض كوردستان، اليوم يجب علينا مرة أخرى أن نعود إلى ساحة النضال، لكن هذه المرة بقلمنا، وبيدنا وصوتنا، مرة أخرى لنوقف المعتدين ونحمي نهج الحزب والبارزاني.

وأوضح أن إنجازات الحزب واضحة، ونضال وتضحيات الحزب واضحة، دماء شهدائنا سالت في جميع أنحاء كوردستان، بيشمركتنا ضحوا وناضلوا في كل مكان، عندما احتاج الأمر إلى الدفاع والقتال، كنا في المقدمة، وعندما جاء وقت البناء، كان الحزب رائد قافلة البناء في كوردستان.



وأردف: الآن نحن بحاجة إلى صوتكم ودعمكم، لكي نقول للآخرين إن هذا هو الحزب، ليس فقط ذكياً أمام الأعداء ويستطيع أن يوقفهم، بل في إعمار كوردستان أيضاً لا يوجد أي قوة في كوردستان تسبق قوة حزبنا، تلك الخدمة والنضال التي قدمها الحزب لشعبه، قدمها لشعب كوردستان بدون تمييز،

وتابع: الحزب كان دائماً يحقق إنجازات كبيرة لشعب كوردستان، ويفتخر بتضحياته، ولم يعتبر خدمته منّة في أي وقت، الخدمة واجب ومسؤولية ونستمر في أداء واجبنا ومسؤولياتنا، وإن شاء الله سنخدم شعبنا دائماً.

واستطرد: استمر الحزب في تقديم الخدمات، وكانت هناك العديد من المخططات والمؤامرات لمنعنا، ولإيقاف خدمة هذا الشعب، ولمنع التقدم والازدهار، ووضعت خطط وتحالفات بهدف عرقلة تقدم الحزب. هذا الحزب هو روح كوردستان، ومن يقف ضد الحزب يجب أن يفهم جيداً أن شعب كوردستان كله يجب أن يقف ضد الحاقدين.

وجاء أيضاً، في كلمة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، “نحن نريد أن نعيش معًا، نريد أن نعمر، نريد أن نتقدم، نريد أن نبني الطرق، نبني المدارس، نرفع مستوى التعليم، نريد تسويق منتجات الفلاحين، وأن يكون طلابنا في المدارس بأفضل مستوى تعليمي، نريد أن تقدم مستشفياتنا أفضل خدمة لمواطنينا، وأن لا يضطر مواطنو كوردستان إلى السفر للخارج بل يأتي الآخرون من الخارج إلى إقليم كوردستان، نريد أن يقدم أطباؤنا وممرضونا جميع الخدمات هنا لكي يتمكنوا من خدمة شعبهم بأفضل طريقة. نريد أن يكون رياضيونا ناجحين، نريد أن يتمكن رياضيونا من المشاركة باسم كوردستان في البطولات العالمية، نريد أن يعيش عمالنا حياةً سعيدة، أملنا، حياتنا، أحلامنا ورؤيتنا لمستقبلنا ليست مجرد قوت يومنا، نحن نريد أن يصل إقليم كوردستان إلى مستوى الدول المتقدمة والمزدهرة، ومعكم نستطيع أن نحقق ذلك، لقد حولنا أحلامنا إلى حقيقة، وتلك الأحلام التي بقيت سنحققها بإذن الله.

