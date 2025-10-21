وزير الكهرباء: “روناكي” وفّر الكهرباء لـ4 ملايين مواطن وخفّض الأعباء المالية على الأسر في إقليم كوردستان بنسبة 80%

أكد وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن معالجة أزمة الكهرباء كانت ضمن أهم أولويات تنفيذ البرنامج الوزاري لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، مشيراً إلى أن الجهود المتواصلة أثمرت عن حل أزمة الكهرباء المزمنة منذ ثلاثة عقود.

وقال الوزير في مقابلة صحفية، إن مشروع “روناكي” (الإنارة) لتوفير الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة، يُنفَّذ بخطة متكاملة وبالتنسيق مع فريق مكتب مجلس الوزراء، موضحاً أن المشروع يتزامن مع الزيادة السريعة في عدد المشتركين الذين تجاوز عددهم 1.95 مليون مشترك، بزيادة تقارب 500 ألف مشترك مقارنة ببداية عمر الكابينة الحكومية الحالية.

وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء في الإقليم بلغ 4200 ميغاواط بعد أن تمت زيادة الإنتاج بمقدار 1840 ميغاواط خلال هذه الكابينة، بفضل دعم مجلس الوزراء وكوادر الوزارة والتعاون الشعبي، عبر تنفيذ إصلاحات تقنية وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة وخاصة الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن زيادة إنتاج الطاقة تحققت من خلال عدد من المحطات الجديدة وهي:

– محطة بازيان بطاقة 750 ميغاواط

– محطة خورملة بطاقة 500 ميغاواط

– محطة هەلمي خبات بطاقة 300 ميغاواط

– محطة گرمیان بطاقة 165 ميغاواط

– محطة ديرەلوك بطاقة 38 ميغاواط

– إعادة تشغيل محطات أربيل والسليمانية ودهوك بطاقة إضافية تبلغ 87 ميغاواط.

وأضاف، أن هذه الزيادة جاءت بالتوازي مع معالجة المشكلات التقنية في محطتي دوكان ودر‌بنديخان الكهرومائيتين وتطوير العقود مع المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن من أبرز إنجازات الوزارة هو رفع نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة إلى 84%، منها 83% من الغاز الطبيعي و1% من الطاقة الكهرومائية والشمسية، ما ساهم في حماية البيئة وتقليل المخاطر الصحية على المواطنين. وأوضح أن محطة گرمیان بطاقة 165 ميغاواط أصبحت أول محطة في كوردستان والعراق تستفيد من الغاز المرافق المنتج في حقول النفط بدلاً من حرقه، مما يمثل نقلة نوعية في استدامة الطاقة وحماية البيئة.

كما أشار إلى أن إنشاء مشروعات طاقة شمسية وفّرت أكثر من 50 ميغاواط إضافية من الكهرباء.

وفي محورٍ آخر من حديثه، قال الوزير إن الوزارة، رغم الأزمة المالية وندرة الموارد، تمكنت من إنجاز مئات المشاريع بفضل دعم رئيس الحكومة ومساندة المواطنين والكوادر الفنية، مبيناً أنه تم تركيب العدادات الذكية لنحو 80% من المشتركين، وهو ما شكّل قاعدة نجاح لمشروع “روناكي” للكهرباء المستدامة.

وأشار إلى تنفيذ 3353 مشروعًا في قطاع توزيع الكهرباء و61 مشروعًا في مجال النقل، مع إنشاء محطات رئيسية، كما أُنجزت مشاريع خطوط نقل الضغط العالي وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أنه تمت إيصال الكهرباء إلى عشرات القرى النائية ضمن مشروع العدادات الذكية، ليصل نطاق المشروع إلى أكثر من 1,345,000 مشترك حتى الآن، مما ساهم في خفض الفاقد الكهربائي من 45% إلى 31% واستعادة نحو 14% من الإيرادات إلى خزينة الحكومة، إضافة إلى تقليل حرق الوقود وضمان توزيع أكثر عدالة واستقراراً في التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن نحو 4 ملايين مواطن أي ما يعادل 50% من سكان الإقليم، إضافة إلى 116 ألف منشأة تجارية وحكومية وخدمية وتعليمية، أصبحت تستفيد من مشروع “روناكي”.

وأوضح أن مدن أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة أصبحت تتمتع حالياً بكهرباء مستمرة على مدار الساعة، وكانت حلبجة أول محافظة في عموم العراق تحقق تغذية كهربائية دائمة (24 ساعة).

واختتم الوزير حديثه قائلاً إن نحو 4 ملايين مواطن يدفعون اليوم فاتورة أقل بنسبة 80%، ويعيشون في بيئة أنظف وأكثر أماناً بعد إيقاف 3222 مولدة اهلية، مبيناً أنه “بحلول نهاية عام 2026 سيصبح إقليم كوردستان بأكمله يتمتع بالكهرباء المستدامة على مدار 24 ساعة”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية