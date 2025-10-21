كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لا حلول لملف أراضي نينوى بـ”القوة”

قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى أحمد الشيخ كنعان الكيكي، يوم الثلاثاء، إن ملف الأراضي في المحافظة “وطني وإنساني” قبل أن يكون سياسياً، مشدداً على أن الحلول لا يمكن أن تتم عبر فرض الإرادة، بل بالحوار والتوافق العادل بين جميع المكونات.

وذكر الكيكي، في بيان، أن قوة نينوى تكمن في تنوعها، وأن العدالة في الحلول تقاس بمدى حماية حقوق جميع المكونات، مؤكداً أن حزبه سيواصل دوره الوطني في دعم أي مبادرة عادلة تمنع الظلم وتحقق الاستقرار وتعيد للأراضي وأصحابها حقوقهم وفق القانون والدستور.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أجرى حوارات مع مختلف الأطراف، بينهم عبد الله النجيفي، للوصول إلى تسوية سلمية متوازنة تضمن السلم الأهلي وتمنع التوترات في المحافظة.

ويأتي بيان الكيكي، عقب تصاعد السجال السياسي حول ملف البناء في أطراف الموصل، بعد تصريحات عضو مجلس نينوى عبد الله النجيفي التي اتهم فيها رئاسة المجلس بالمماطلة وعدم إدراج توصيات لجنة الأراضي ضمن جدول الأعمال، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً لدى آلاف المواطنين المحرومين من حق البناء منذ سنوات.

وكان مجلس نينوى، قد شكل لجنة مختصة لمناقشة ملف منع البناء في المناطق الممنوعة، بعد مطالبات واسعة من الأهالي، وسط اتهامات لجهات سياسية وأمنية بفرض العديد من القيود المرتبطة بالتغيير الديموغرافي والسيطرة على تلك المناطق.

