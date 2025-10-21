الرئيس بارزاني: ألم قطع أرزاق شعب كوردستان لا يقل عن الأنفال والقصف الكيماوي

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، يوم الإثنين (20 تشرين الأول 2025) في مدينة أربيل، مع عدد من أساتذة الجامعات والكتّاب والصحفيين والأدباء والفنانين والرياضيين في كوردستان.

بحسب مقر بارزاني، ألقى الرئيس بارزاني كلمة للحضور خلال الاجتماع، شدد فيها على الوضع الراهن وموضوع انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي. وأعلن الرئيس بارزاني أن “الانتخابات عملية ديمقراطية وعلى الشعب أن يقرر مصيره بنفسه وأن يختار ممثليه بحرية”.

أكد الرئيس بارزاني: “بالنسبة لنا، الانتخابات مسألة مبدئية ونؤمن بها. لقد طالبت بإجراء الانتخابات أثناء الانتفاضة عام 1991”. كما أعلن بشأن المشاركة في الانتخابات الحالية: “سنشارك في الانتخابات من أجل المصلحة العامة”.

أوضح أيضاً أن “هذا الدستور ليس هو الذي يحقق كل طموحاتنا، لكنه دستور جيد”، مؤكداً أنه “لو طُبِّق هذا الدستور، لما حدثت الكثير من هذه المشاكل.. ولكن للأسف، لا تزال ثقافة الحكومة المركزية هي المهيمنة على التفكير في بغداد، ولن نقبل بأقل من الدستور”.

أشار الرئيس بارزاني، إلى مسألة قطع ميزانية ورواتب شعب كوردستان، قائلاً: “برأيي، وبرأي كل كوردي مخلص، وكل من يمتلك القليل من الضمير، فإن ألم قطع أرزاق شعب كوردستان لا يقل عن الأنفال والقصف الكيماوي”.

ورد في بيان مقر بارزاني بشأن كلمة الرئيس بارزاني لأساتذة الجامعات والكتّاب والصحفيين والأدباء والفنانين والرياضيين، أنه ألقى كلمة للحضور، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، وتحدث عن الوضع الراهن وموضوع انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي. وبهذا الصدد، أعلن الرئيس بارزاني أن الانتخابات عملية ديمقراطية وعلى الشعب أن يقرر مصيره بنفسه وأن يختار ممثليه بحرية.

كما أكد الرئيس بارزاني، قائلاً: “بالنسبة لنا، الانتخابات مسألة مبدئية ونؤمن بها، ففي وقت الانتفاضة في شهر آذار من عام 1991 في كويسنجق، طالبتُ حينها بإجراء انتخابات، لذا فهي شيء مبدئي بالنسبة لنا”. وأعلن أيضاً أن “أول انتخابات حرة أجريت في كوردستان عام 1992، وصارت أساساً لتأسيس مؤسسات إقليم كوردستان، وفي العراق أيضاً، ولأول مرة في تاريخ هذا البلد، أجريت أول انتخابات حرة في عام 2005 بعد أن اتفقنا على دستور لهذا البلد”.

في السياق ذاته، رغم ملاحظاته بشأن قانون الانتخابات في العراق بعد عام 2010، أعلن الرئيس بارزاني قائلاً: “سنشارك في الانتخابات من أجل المصلحة العامة”. وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الانتخابات إلى “وضع العراق على المسار الصحيح والعمل بالدستور”.

وفي ما يتعلق بنضال وتضحيات ومكتسبات إقليم كوردستان، أعلن الرئيس بارزاني: “لم يمنّ علينا أحد بمكتسبات الإقليم [كوردستان]، ولا يستطيع أحد أن يمنّ علينا، فهذه ثمرة دماء الشهداء، وثمرة دموع أمهات الشهداء، وثمرة كدح هذا الشعب”.

في كلمته أيضاً، تحدث الرئيس مسعود بارزاني عن مرحلة العراق الجديد، ما بعد عام 2003، وأعلن: “بعد عام 2003، ذهبنا إلى بغداد بإرادة قوية ونية صافية جداً من أجل بناء عراق جديد، وبذلنا كل جهودنا حتى توصلنا في عام 2005 إلى هذا الدستور القائم حالياً”. وقال: “هذا الدستور لا يلبي جميع طموحاتنا، لكنه دستور يتضمن ما يكفي من الإيجابيات لكي نرضى به وندعمه، ولو طُبِّق هذا الدستور الآن، فهو دستور جيد”. وأكد أنه “لو طُبّق هذا الدستور، لما وقعت الكثير من هذه المشكلات، لا في الأماكن الأخرى من العراق ولا في العلاقات بين أربيل وبغداد”. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس بارزاني: “للأسف، ما رأيناه هو أن ثقافة الحكومة المركزية لا تزال تهيمن على التفكير في بغداد”، مشدداً على أننا “لن نقبل بأقل من الدستور”.

وفي ما يتعلق بملف النفط والاتفاق الثلاثي الحالي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط، أعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن ينجح هذا الاتفاق ويصبح أساساً لقانون النفط والغاز وحل هذه المشكلة.

كما أكد الرئيس بارزاني، بخصوص الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، أن “هذه الحقوق أمانة بُذلت من أجلها الدماء، وقد أراق الآلاف من أبنائنا الأعزاء دماءهم في سبيلها”.

في الاجتماع ذاته، قال الرئيس بارزاني بخصوص قطع ميزانية ورواتب شعب كوردستان: “برأيي وبرأي كل كوردي مخلص، وكل من لديه القليل من الضمير، لم يكن ألم قطع قوت شعب كوردستان أقل من الأنفال والقصف الكيماوي”.

في جزء آخر من كلمته، توجه الرئيس بارزاني إلى الحضور قائلاً: “كما دحر البيشمركة إرهابيي داعش، عليكم أنتم أيضاً بأقلامكم وفكركم وجهودكم وتعبكم، أن تحاربوا تلك الثقافة الغريبة التي بدأت تنتشر في كوردستان، والتي تسعى إلى أن يفقد الفرد الكوردي ثقته بنفسه، وأن يفقد الشاب الكوردي عاطفته وانتماءه لوطنه”.

أشار الرئيس بارزاني أيضاً إلى أن “هناك محاولات لنشر الفكر اللاقومي واليأس بين شعبنا، وأن تلك الثقافة الغنية التي نملكها ونفخر بها، وهي التعايش، يحاولون بشكل من الأشكال القضاء عليها أيضاً، لذا يجب على الجميع مواجهة هذه المؤامرة ومنعها من النجاح”.

كذلك، تحدث الرئيس بارزاني عن التقدم الذي أحرزته كوردستان في مجالات التربية، والتعليم العالي، والإعمار، والكهرباء، والطرق والجسور، وبناء السدود والبرك المائية. كما تطرق إلى أهمية حماية البيئة، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون من أجل المضي قدماً في الحفاظ على البيئة وحماية طبيعة كوردستان. وأشار الرئيس بارزاني إلى أهمية بناء السدود، معلناً أن بناءها له تأثير كبير في الحفاظ على المياه ومواجهة أزمة المياه في المستقبل، وأنه “يجب أن نعمل لكي لا يواجه شعب كوردستان مشكلة نقص المياه، ويجب أن تكون هناك سياسة صحيحة وسليمة لإدارة المياه”.

بشأن الحملة الدعائية للانتخابات، دعا الرئيس بارزاني، إلى “إدارة الحملة الانتخابية بهدوء وسلام وبعيداً عن العنف، وألا يُسمح بوقوع أي شيء سيء، فكل شخص حرٌّ في القيام بحملته الانتخابية والتصويت لمن يشاء”. وأضاف أن “سياسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسياسة حكومة الإقليم تتمثلان في التفكير ببناء بنية تحتية متكاملة في جميع المجالات للأجيال القادمة، ويجب العمل على ما يخدم جميع أهالي كوردستان من أجل ضمان مستقبل سعيد ومشرق وسليم لشعبنا”.

أما بخصوص الوضع الداخلي في كوردستان وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، فقد أعلن الرئيس بارزاني، أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات دعونا جميع الأطراف إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، “لكن بعضهم لم يشاركوا وقال بعضٌ إنهم سيكونون في المعارضة، وبقي الأمر بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني”. وأشار الرئيس بارزاني إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق جيد جداً على برنامج عمل الحكومة وهو برنامج منظم للغاية، ومن الضروري أخذ نتائج الانتخابات بنظر الاعتبار وأن يحصل كل طرف على المناصب وفقاً لاستحقاقه الانتخابي”، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وتشكيل حكومة إقليم كوردستان قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي.

