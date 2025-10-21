أكتوبر 21, 2025

أربيل وأنقرة تؤكدان ضرورة تمهيد الاتفاق الخاص بتصدير نفط كوردستان لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي

التاريخ:
أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل السفير التركي لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول ، سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان.

وشهد اللقاء، الذي حضره القنصل العام التركي في إقليم كوردستان أرمان توبجو، بحث سُبل توطيد العلاقات الثنائية، فضلاً عن استعراض مجمل الأوضاع في العراق والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية الاتحادية.

من جانبه، هنأ السفير التركي رئيس الحكومة على نجاح المشاريع والبرامج الإصلاحية التي نفذتها حكومة إقليم كوردستان في شتى القطاعات، لا سيّما مشروع “روناكي”، ومشاريع حماية البيئة ومنها الحزام الأخضر، وخدمات تأمين المياه للمواطنين.

كما تطرق الجانبان إلى الاتفاق الثلاثي الخاص بتصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وأكدا على ضرورة أن يمهّد الاتفاق لإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي في الدورة النيابية المقبلة.

