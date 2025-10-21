وفد عسكري عراقي رفيع يصل العاصمة أربيل

استقبل محافظ العاصمة أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، في مطار أربيل الدولي، وفدًا عسكريًا وأمنيًا عالي المستوى برئاسة الفريق الركن عبدالأمير يارالله، رئيس أركان الجيش العراقي.

وجرى الاستقبال بحضور الفريق الركن عيسى عُزير، رئيس أركان وزارة البيشمركة وممثل رئاسة الإقليم، إلى جانب المدير العام لشرطة أربيل، وقائد المنطقة الأولى لقوات حرس الحدود، وعدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين في الإقليم.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها (باسنيوز)، من المقرر أن يجري الوفد الزائر عدة لقاءات واجتماعات مهمة في أربيل، تشمل لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إضافة إلى لقاء آخر مع وزير داخلية حكومة الإقليم، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الأمني والعسكري المشترك بين أربيل وبغداد.

