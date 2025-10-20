مسرور بارزاني: حزبنا الأقوى على مستوى كوردستان ونريد ان نثبت انه الأقوى على مستوى العراق في الانتخابات المقبلة

شهدت العاصمة أربيل، اليوم الاثنين، مهرجاناً انتخابياً جماهيرياً حاشداً، بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، دعماً لقائمة الحزب بالرقم (275) ضمن انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.

وقال مسرور بارزاني، خلال كلمته في المهرجان الانتخابي للحزب، “الحزب الديمقراطي الكوردستاني بلا شك هو الحزب الأكبر والأقوى على مستوى كوردستان، لكننا نريد أيضاً أن نؤكد أنه اليوم الحزب الأقوى على مستوى العراق، في ظل هذه التحولات التي يشهدها الإقليم والعراق بأسره.”

وأضاف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “بهذه المناسبة، أودّ أن أقدّم التهاني بمناسبة العشرين من أكتوبر لكل الوطنيين والمخلصين، ولأبطال البيشمركة، ولكم جميعاً أيها الأعزاء. إن هذا اليوم هو يوم ملحمة بردي (آلتون كوبري) المجيدة، مباركٌ لكم جميعاً. إنه يوم استذكار لإرادتنا القومية وكيف قررنا الدفاع عن حقوق وكرامة إقليم كوردستان وشعب كوردستان في وجه الخونة والمحتلين، وانتصرنا.”

وتابع بارزاني قائلاً: “لقد شاركنا في كتابة الدستور العراقي، وكنا نؤمن أن كل فقرة من الدستور ستُطبّق كما هي، لكن للأسف تم انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان. والكثير من الأطراف التي كنا نعتقد أنها ستدعمنا وتقف إلى جانبنا، لم تدافع عن حقوق شعب كوردستان بأي شكل من الأشكال، حتى أولئك الذين يمثلون الإقليم في بغداد لم يقوموا بواجبهم الحقيقي، باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي كان دائماً المدافع الأول عن حقوقكم”.

مؤكداً، أنه “ليس لأي طرف أن يفكر بالاستيلاء على كوردستان، طالما الحزب الديمقراطي الكوردستاني موجود”.

وأضاف: “من المهم جدًا أن نشارك جميعًا في هذه الانتخابات وأن نذهب جميعًا إلى صناديق الاقتراع، كما يجب أن نقف بالنيابة عن الشعب العراقي بوجه المضي بالعراق إلى المركزية والدكتاتورية، فهناك من يتآمر حالياً ضد إقليم كوردستان ويجب أن نستعد لمواجهتهم”.

وتابع بارزاني: “هذه الانتخابات مهمة لنا مثل أي انتخابات أخرى، إلا أننا هذه المرة نريد الدفاع عن الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، وخاصة مواطني إقليم كوردستان.”

وختم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالقول: “عدم مشاركتنا في هذه الانتخابات سيتيح المجال لمناصري أطراف أخرى بالتصويت بالنيابة عنا، وإذا لم يكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني موجودًا، فلن يتمكن أي حزب آخر من الدفاع عن حقوق كوردستان”.

