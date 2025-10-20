زيباري: تعيين مسيحي ذو أصول عراقية ممثلاً له يعكس اعتراف ترامب بأن “الوضع في العراق غير طبيعي”

أشار السياسي الكوردي هوشيار زيباري، إلى تعيين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مارك ساڤايا الأمريكي المسيحي الكلداني ذوو أصول عراقية، ممثلا خاصا له في العراق، بأنه اعتراف بان الوضع في العراق غير طبيعي.

وقال زيباري خلال منشور على تويتر، “تعيين الرئيس دونالد ترامب ممثلا خاصا له في العراق مارك ساڤايا أمريكي مسيحي كلداني ذوو أصول عراقية هو اعتراف بان الوضع في العراق غير طبيعي و يحتاج إلى اجراءات و قرارات خارج الاطر الدبلوماسية و الرسمية المعتادة لتصحيح و تقويم الوضع المضطرب و المشوش، كل تمنياتنا بنجاح مارك بمهمته”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وقال ترامب في منشور على منصته الرسمية “تروث سوشال”، “يسعدني أن أعلن أن مارك سافايا سيشغل منصب المبعوث الخاص إلى جمهورية العراق، فالفهم العميق الذي يمتلكه للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن سافايا كان أحد العناصر الأساسية في حملته الانتخابية بولاية ميشيغان، موضحاً أنه “ساعد – إلى جانب فريق من المستشارين – في تحقيق رقم قياسي في عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب من الأميركيين المسلمين خلال الانتخابات”.

