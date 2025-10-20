المفوضية تكشف مصير حق “عراقيي الخارج” بالتصويت

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، ان حق تصويت العراقيين في الخارج “محفوظ” لكن داخل محافظاتهم بالعراق حصرًا.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن “عملية تسليم بطاقات الناخبين ستستمر من دون انقطاع حتى يوم الاقتراع، لضمان تمكين جميع المواطنين من تسلم بطاقاتهم والمشاركة في الانتخابات”، مشيرة الى ان “المفوضية لا تؤجل توزيع أي بطاقة مطبوعة بحوزتها، وتستمر في تسليمها للمواطنين في أي وقت، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، للراغبين في التسلم”.

وأوضحت ان “المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم أو لم يسجلوا بايومترياً خلال فترة التحديث فيمكنهم مراجعة مراكز التسجيل بعد انتهاء العملية الانتخابية لاستكمال التسجيل البايومتري”.

وأشارت إلى أن “حق المواطنين المقيمين خارج البلاد محفوظ داخل العراق، وبموجب القانون النافذ، فإنهم يصوتون في محافظاتهم الأصلية يوم الاقتراع العام”، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.

وكان العراق قد الغى تصويت العراقيين في الخارج منذ انتخابات 2021، خصوصا وانها كانت سببا في التشكيك بالنتائج طوال السنوات السابقة واتهام عملية التصويت بالخارج بالتزوير.

