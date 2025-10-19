أكتوبر 19, 2025

حكومة إقليم كوردستان توافق على تخصيص أكثر من 6 آلاف قطعة أرض لقوات البيشمركة

أعلن رئيس قسم الشؤون القانونية في وزارة البلديات والسياحة بإقليم كوردستان، سربست مولود، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص أكثر من ستة آلاف قطعة أرض لقوات الوحدتين 70 و80 في قوات البيشمركة.

وقال سربست مولود، في تصريحٍ لموقع كوردستان24، إن مجلس الوزراء صادق على تخصيص 6,300 قطعة أرض لعناصر قوات البيشمركة التابعة للوحدتين 70 و80.

وأوضح أن الأسماء المدرجة في القوائم ستُفرز وفقاً لبطاقات المعلومات ومكان السكن، وحسب المحافظات والإدارات المستقلة، على أن تُرسل القوائم إلى البلديات المعنية من أجل تنفيذ عملية توزيع الأراضي عليهم.

وبيّن أن شروط منح الأراضي لقوات البيشمركة مماثلة لشروط منحها لموظفي الوزارات الأخرى في حكومة إقليم كوردستان، حيث يُشترط أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن ثماني سنوات، وألا يكون المستفيد قد حصل على قطعة أرض سابقاً، وفي هذه الحالة يُمنح قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع.

وأضاف سربست مولود أن مجلس الوزراء وافق حتى الآن على منح الأراضي لنحو 88 ألف موظف من مختلف الوزارات، مشيراً إلى أن العملية مستمرة.

يُذكر أنه في 27 آذار 2024، وخلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تقرر توزيع الأراضي على جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا من قبل من منح الأراضي، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان بتاريخ 28 أيار 2024.

