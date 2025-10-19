الرئيس بارزاني: تُرسم العديد من المخططات ضد كوردستان ولا سبيل لمواجهتها إلا بوحدتنا وتماسكنا

اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن انعقاد اجتماع موسّع في العاصمة أربيل، حضره الرئيس مسعود بارزاني بمشاركة عدد من علماء الدين الإسلامي وممثلي المكونات الدينية الأخرى في إقليم كوردستان.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بارزاني بجميع الحاضرين وقال في كلمة له: “ثقافة التعايش ورثناها من آبائنا وأجدادنا، فنحن جميعًا بشر ونعبد الله، ورؤيتكم مجتمعين اليوم هي أجمل صورة للتنوع والإنسانية. هذه الثقافة قدّمت خدمات كبيرة لكوردستان وتاريخها، فالإرهاب لم يفرّق بين الأديان، لذلك يجب ألا نسمح بأن يكون بيننا أي تفرقة. آمل أن تستمر هذه الروح وأن تتعمق أكثر”.

وأضاف الرئيس بارزاني في كلمته: “تُرسم العديد من المخططات ضد كوردستان، وهذه السياسة اتبعتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عقود. لذلك، لا سبيل لمواجهتها إلا عبر وحدتنا وتماسكنا، من أجل مصلحة ومستقبل شعب كوردستان”.

وتابع الرئيس بارزاني محذراً من محاولات تشويه الهوية الثقافية للشعب الكوردي، قائلاً: “الأعداء يحاولون بشتى الطرق النيل من ثقافتنا الكوردية الأصيلة، لكننا سنفشل كل هذه المحاولات بالإيمان بالله ووحدة شعبنا”.

وفي حديثه عن الوضع الداخلي، قال الرئيس بارزاني: “نأمل أن تتشكل حكومة كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، وهناك عمل جاد لتحقيق ذلك”.

كما دعا علماء الدين إلى لعب دور أكبر في ترسيخ روح الانتماء للوطن، مضيفاً: “من المهم أن يؤدي علماء الدين دوراً فاعلاً في تعزيز حب الأرض والانتماء للوطن لدى المواطنين”.

وحذّر الرئيس بارزاني من تصاعد ظاهرة المخدرات، مشيراً إلى أنها خطر كبير على المجتمع ومستقبل الشباب الكوردي، وقال: “المخدرات تهديد حقيقي للمجتمع ولمستقبل شبابنا، وأدعو رجال الدين وجميع المكونات إلى مواجهة هذه الآفة ونشر الوعي حول مخاطرها”.

وفي جانب من حديثه حول الانتخابات المقبلة، قال الرئيس بارزاني: “كل إنسان حر في اختياره، لكن من الضروري أن نُقدّر كل الجهود والخدمات التي قُدمت لمدن كوردستان، من مشاريع المياه والكهرباء والطرق وغيرها، وبدون تفرقة”.

وفي ختام كلمته، عبّر الرئيس بارزاني عن امتنانه لشعب كوردستان قائلاً: “أشكر من أعماق قلبي شعب كوردستان الذي صبر وصمد أمام الظلم وقطع سبل عيشهم، ورغم كل الملاحظات، سنشارك في الانتخابات من أجل مصلحة كوردستان”.





