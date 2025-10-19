أربيل وستوكهولم تؤكدان على اهمية توطيد العلاقات الثنائية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 أكتوبر/ تشرين الأول ، القائم بأعمال السفارة السويدية لدى العراق السفير يورغن ليندستروم.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والسويد في مختلف المجالات.

من جانبه، هنأ القائم بأعمال السفارة السويدية رئيس الحكومة على نجاح إصلاحات حكومة إقليم كوردستان في شتى الميادين.

وفي سياق آخر من المباحثات، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة، بالإضافة إلى بحث مجمل الوضع في العراق، ولا سيّما الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات النيابية.

