دهوك تتخذ خطوات احترازية لمنع حرائق الغابات

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
تقوم إدارة الغابات والحدائق في محافظة دهوك ببناء ما يسمى ب خط النار، لمنع حرائق الغابات.

وقال كاوا صبري، مدير عام مديرية الغابات والحدائق في محافظة دهوك، لمراسل كوردستان 24: “في السابق، ونتيجة للإهمال وقلة الوعي، كانت الحرائق تشتعل في هذه الغابة ما أسفر عن احتراق أكثر من 900 هكتار من مساحتها، منها أشجار معمرة كانت تبلغ حوالي 200 عام”.

وأضاف، أن حكومة إقليم كوردستان أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة والغابات، والآن، بالتعاون مع الحكومة ومنظمة هولندية، نقوم بإنشاء خط النار في غابة زاويتة، لمنع انتشار الحرائق والسيطرة عليها في أسرع وقت ممكن.

وتابع: “نخطط لتنظيم ندوات ومحاضرات في المدارس والمعاهد والجامعات لتثقيف المواطنين وشرح دور الغابات في حماية البيئة وتوفير الأوكسجين. كما ندعو أئمة المساجد للتحدث يوم الجمعة عن أهمية الغابات والمحافظة عليها”.

وحذرت مديرية الغابات الحدائق في دهوك المواطنين من إشعال الحرائق في الغابات مؤكدة على ضرورة حماية البيئة والطبيعة.

