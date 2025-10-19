ازدياد سخونة الحملات الانتخابية في اقليم كوردستان.. مرشحون يتجولون بين الأزقة

أرجعت بعض الأحزاب الكوردستانية سبب فتور حملاتها الانتخابية إلى تقديم وتمديد وقت الحملة الانتخابية، فيما أعلن الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أنهما سيقومان بحملات هادئة ولن يزعجا الناس، لكن مهرجاناتهما الجماهيرية ستزداد في هذين الأسبوعين.

يشارك 8 أحزاب و8 مرشحين مستقلين من إقليم كوردستان في منافسات انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي.

كان من المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية للدورة السادسة للبرلمان العراقي في التاسع من هذا الشهر، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قدمت الموعد، وبدأت الحملة الانتخابية في الثالث من هذا الشهر، وبدأت الأحزاب ومرشحوها حملاتهم الانتخابية.

التزام بقرار الرئيس بارزاني

رئيسة قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية أشواق الجاف، قالت لشبكة رووداو الإعلامية إن “الحملة الانتخابية تسير بشكل جيد للغاية لدينا، ونحن ملتزمون بقرار الرئيس بارزاني، الذي أكد على إجرائها بهدوء، كما نقوم بالحملة في إطار تعليمات المفوضية، وبهدوء تام للحفاظ على الهدوء والراحة النفسية للمواطنين”.

وأوضحت أن “المرشحين يتجولون من باب إلى باب، وستستمر الحملة في جميع المناطق، بطريقة لا تؤثر على الناس”.

بدوره، قال شاهو نجم، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية: “كلما اقتربنا من الانتخابات، ستزداد الحملة سخونة، وسيتجول المرشحون أكثر وستزداد التجمعات الجماهيرية، خاصة في هذين الأسبوعين”.

من المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان العراقي في 11 من تشرين الثاني المقبل.

“حملة أكثر سخونة”

في السياق، قال بريار رشيد، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني في دائرة السليمانية، لشبكة رووداو الإعلامية: “قرر الاتحاد الوطني الكوردستاني أن تسير حملة هذه الانتخابات ببطء وتفاهم، ولكن ضمن البرنامج الذي وضعه الاتحاد الوطني الكوردستاني للانتخابات، ستصبح الحملة أكثر كثافة وحماساً اعتباراً من هذا الأسبوع، وسنقوم بالمزيد من المهرجانات الجماهيرية”.

وأشار مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى أن لديهم مهرجاناً جماهيرياً يوم غد الاثنين في محافظة حلبجة وسيزورون جميع المدن والمناطق الأخرى.

يشارك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 175 مرشحاً والاتحاد الوطني الكوردستاني بـ 155 مرشحاً في سبع محافظات في هذه الانتخابات.

جماعة العدل: قد نقاطع الانتخابات

يوم السبت (18 أيلول 2021) بدأ حزب جماعة العدل الكوردستانية رسمياً حملته الانتخابية للبرلمان العراقي في مهرجان جماهيري.

وطالب رئيس الحزب علي بابير، في خطاب له، بإعادة انتخابات برلمان كوردستان، منوهاً: “إذا شعرنا أن الانتخابات العراقية مصممة أيضاً، فسوف نقاطعها”.

وقال بيستون حمه صالح، مسؤول مكتب الانتخابات والإحصاء في الحزب لشبكة رووداو الإعلامية: “أقمنا مهرجاناً على مستوى إقليم كوردستان، وفي الأيام القليلة القادمة ستزداد سخونة الحملة، وسنقوم بمهرجانات على مستوى جميع المناطق والمحافظات، ولكن بطريقة لا تزعج الناس”.

وأعلن بيستون حمه صالح أن الحملة كانت “فاترة”، وعزا السبب إلى أن “38 يوماً للحملة كثيرة جداً وقد تم تقديم الموعد من قبل المفوضية”.

يملك الحزب مقعداً واحداً في مجلس النواب العراقي، وحصل على ثلاثة مقاعد في آخر انتخابات لبرلمان كوردستان.

“مشاكل مالية”

جبهة الشعب لديها مشاكل مالية، وحركة الموقف تقول إن قدراتها المادية محدودة.

تم اعتقال رئيس جبهة الشعب في السليمانية منذ حوالي شهرين، وقد واجه الحزب مشاكل مالية في هذه الانتخابات.

وصرح شادومان ملا حسن، مسؤول في جبهة الشعب في أربيل، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً إن “الحملة تحتاج إلى المال وليست لدينا القدرة”.

ووصف حملتهم بـ”الفاترة بعض الشيء بسبب نقص المال، لكننا بدأنا حملتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الثالث من الشهر وسنستمر وسنحاول تنظيم مهرجان جماهيري في النهاية”.

في غضون ذلك، صرح ريبوار كريم، مرشح حركة الموقف في دائرة السليمانية، لشبكة رووداو الإعلامية: “بدأنا حملتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجوال المرشحين مستمر، لكننا نقوم بالحملة بهدوء ولا نزعج الناس، كما أن قدراتنا المادية محدودة، ونحن في محادثات لكي نتمكن من تنظيم مهرجانات جماهيرية في النهاية”.

“تنظيم مهرجان جماهيري”

من جانبه، لدى الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 16 مرشحاً لانتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي، وفي آخر انتخابات للبرلمان العراقي التي أجريت عام 2021، حصل على أربعة مقاعد.

وصرّح صلاح الدين بابكر، رئيس اللجنة العليا للحملة الانتخابية في دائرة أربيل والمتحدث باسم الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، لشبكة رووداو الإعلامية إنه “تم تقديم الحملة الانتخابية أسبوعاً واحداً، وهذا أثر على جميع الأطراف، لكننا كنا الطرف الوحيد الذي تمكن من تنظيم مهرجان جماهيري في اليوم الأول من الحملة بحضور جميع مرشحينا وأعضاء القيادة”.

أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، قال صلاح الدين بابكر: “وضعنا خطة، واعتباراً من هذا الأسبوع، ستزداد سخونة الحملة الانتخابية تدريجياً وسنستمر حتى الأيام الأخيرة”.

يتكون البرلمان العراقي من 329 مقعداً، منها 320 مقعداً عاماً و9 مقاعد أخرى كوتا.

