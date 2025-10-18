التشكيلة الحكومية التاسعة.. حكومة أفعال وإنجازات تتحدى الأزمات

واجهت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والسياسية والصحية، كان أبرزها جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، والضغوط المالية الخانقة.

لكن الحكومة، برؤية واضحة يقودها رئيس الوزراء مسرور بارزاني، حولت هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والإصلاح، واستندت برامجها على مبدأ واضح:”نحن لا نعد فقط، بل ننفذ وعودنا” – مسرور بارزاني.

ومن خلال سياسات متوازنة تجمع بين الإصلاح المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية، نجحت الحكومة في تحقيق إنجازات استراتيجية طالت مختلف القطاعات الحيوية: المياه، الزراعة، الكهرباء، التعليم، الصحة، والرقمنة الإدارية، لتضع أسسًا متينة لإقليم أكثر استقرارًا واستدامة.

الهيكل الجديد المقترح للوثيقة بعد إعادة الصياغة:

الفصل الأول: الأمن المائي – نهضة السدود ومشاريع المياه

ملخص مؤشرات دقيقة:

– 9 سدود رئيسية بسعة تخزينية 252.8 مليون م³ وتكلفة 265.7 مليار دينار.

– 852 مشروع مياه و97 حوض مائي قديم أُضيف إليها 23 جديدة و58 قيد التنفيذ.

– مشاريع كبرى مثل “مياه قوشتبە” و”شبكة أربيل للطواريء” و”مياه فايدة – دهوك” عززت الأمن المائي وقللت من آثار الجفاف.

“من الماء تبدأ الحياة… ومنه بدأ البناء في كوردستان.”

الفصل الثاني: الأمن الغذائي والصناعي – الاكتفاء والتحول الزراعي

– إنشاء 4 صوامع استراتيجية بطاقة 160 ألف طن.

– إصدار تراخيص لأكثر من 11 ألف شركة و30 ألف بيت بلاستيكي زراعي.

– نمو الاستثمار الزراعي من 1.8% عام 2018 إلى 10% عام 2025.

الزراعة لم تعد قطاعًا تقليديًا، بل أصبحت جزءًا من الأمن القومي الاقتصادي للإقليم.

الفصل الثالث: البنية التحتية والإعمار – طرق تربط الحياة

– أكثر من 1,119 مشروعًا للطرق والجسور بتكلفة 4.3 تريليون دينار.

– 2,302 مشروع بلدي و2,956 مشروع مياه ومجاري.

– مشاريع نوعية في هندسة المرور والتخطيط الحضري.

“كل طريق جديد كان يختصر المسافة بين المواطن والدولة.”

الفصل الرابع: الإصلاح الإداري والمالي – النزاهة أولًا

– توطين رواتب 900 ألف موظف عبر مشروع “حسابي”.

– مراجعة 357 ألف ملف وظيفي وإلغاء آلاف الحالات المزدوجة.

– استرداد 1.9 تريليون دينار من القروض الحكومية.

“الإصلاح لم يكن شعارًا… بل واقعًا رقميًا شفافًا.”

الفصل الخامس: الكهرباء والطاقة – من الانقطاع إلى الاستقرار

– رفع الإنتاج من 2,360 ميغاواط عام 2019 إلى 4,200 ميغاواط عام 2025.

– إنشاء محطات كبرى (خورمالە، بازيان، خبات، كرميان).

– إطلاق مشروع روناکی لتوفير كهرباء 24 ساعة لجميع المواطنين بحلول 2026.

“الضوء الذي عاد إلى كل بيت هو قصة نجاح كاملة.”

الفصل السادس: الاقتصاد الرقمي والمصرفي – من النقد إلى الشفافية

– مشروع “حسابي” لتوطين الرواتب وتحويل الخدمات إلى نظام رقمي.

– أكثر من 900 ألف موظف مسجل و517 ألف بطاقة مصرفية موزعة.

– 26 نظامًا رقميًا جديدًا منها: E-VISA، نظام الوثائق DMS، بوابة روناکی، بوابة العمل.

“التحول الرقمي لم يعد رفاهية… بل هو الطريق إلى المستقبل.”

الفصل السابع: الاستثمار والخدمات العامة – بناء الإنسان والمكان

– استثمار 24.6 مليار دولار في 596 مشروعًا في قطاعات الصناعة، السياحة، السكن، التعليم، والصحة.

– بناء 214 مدرسة وتجديد 629 أخرى، وإنشاء 2 جامعة و21 كلية جديدة.

– بناء 67 مستشفى و31 مركزًا صحيًا.

– معالجة 2.5 مليون طن نفايات سنويًا.

“الإنجازات لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بتغيّر حياة الناس.”

الفصل الثامن: البيئة والتوازن الأخضر

– تنظيف 11.4 مليون م² من الألغام.

– حماية 34 مليون م² من الغابات من الحرائق.

– تنفيذ مشروع الحزام الأخضر في أربيل بزراعة 7 ملايين شتلة زيتون وفستق.

“من رماد الحرب نزرع حياة جديدة.”

الفصل التاسع: العلاقات الدولية والدبلوماسية

– فتح ممثليات في 14 دولة أوروبية وغربية.

– استقبال أكثر من 40 قنصلية أجنبية في الإقليم.

– تعزيز العلاقات مع وكالات التعاون الدولية مثل جايكا وكويكا.

“كوردستان لم تعد هامشًا في الخريطة، بل شريكًا في الاستقرار الإقليمي.”

على مدى سنوات الكابينة التاسعة، انتقلت حكومة إقليم كوردستان من إدارة الأزمات إلى بناء رؤية اقتصادية وتنموية مستدامة.

لم تكن الإنجازات محض مشاريع إسمنتية، بل تحوّلًا في البنية الإدارية والاقتصادية والمجتمعية للإقليم.

اليوم، تقف كوردستان على عتبة مرحلة جديدة من النمو، تؤكد أن الوعود تحققت بالأرقام والأفعال.

“نحن لا نعد فقط… بل ننفذ وعودنا.” – رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

