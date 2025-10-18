أكتوبر 19, 2025

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

أخبار عــامة

بناء ثلاثة سايلوات في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
بناء ثلاثة سايلوات في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان بناء ثلاثة سايلوات جديدة لدعم المزارعين وتخزين الحبوب، مشيرة الى أن 80% من أعمال سايلو حلبجة قد اكتملت.

وقال وكيل الوزارة سرور هاواري لشبكة رووداو الإعلامية يوم السبت (18 تشرين الأول 2025) إنه “سيتم بناء ثلاثة سايلوات جديدة في كل من حلبجة، كويسنجق، وزاخو”.

وفقاً لسرور هاواري، تم الانتهاء من معظم أعمال سايلو حلبجة؛ وبخصوص السايلوات الأخرى، أوضح أن “سايلو زاخو في مرحلة المناقصة، فيما بدأت إجراءاتها سايلو كوية الإدارية”.

بحسب حكومة إقليم كوردستان، في هذه الدورة الحكومية، “تم بناء أربعة سايلوات جديدة بتكلفة 84 مليار دينار، لديها القدرة على تخزين 160 ألف طن من القمح”.

وتقول حكومة إقليم كوردستان إنها اتخذت “خطوات كبيرة” في بناء أسواق لتصريف منتجات المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، وستواصل ذلك.

