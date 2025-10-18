أكتوبر 19, 2025

انخفاض تصنيف المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية في الأمم المتحدة

التاريخ:
خُفِّض تصنيف المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان من الفئة (أ) إلى الفئة (ب) في أحدث تصنيف للأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يعقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماعه الدوري في وقت لاحق من هذا العام، حيث قد يخضع تصنيف العراق لمزيد من المراجعة واحتمال خفضه.
ووفقًا للتقارير، فإن السبب الرئيسي لخفض التصنيف هو انتهاء ولاية المفوضية في عام 2021 وعدم تجديدها بسبب الخلافات السياسية المستمرة.

