استطلاع دولي: العراقيون خامس شعوب العالم الأكثر غضباً

أصدر مركز غالوب للاستشارات والتحليلات في أميركا، في أحدث تقرير له لعام 2025 حول الحالة العاطفية في العالم، قائمة بالشعوب الأكثر غضباً في العالم، حيث احتلت تشاد المرتبة الأولى وجاء العراق ضمن الدول العشر الأولى.

وفقاً لتقرير غالوب لعام 2025، الذي استند إلى إحصاءات لأكثر من 145 ألف شخص في 144 دولة، تبين أن تشاد هي الشعب الأكثر غضباً في العالم بنسبة 47%. ويليها الأردن في المرتبة الثانية بنسبة 46%.

الاستطلاع، استند إلى سؤال وُجّه للمشاركين حول ما إذا كانوا “شعروا بالغضب في اليوم السابق؟”، وقد حددت النسبة المئوية للإجابات بـ “نعم” لكل دولة ترتيبها في القائمة.

العراق، جاء في المرتبة الخامسة في القائمة، حيث أفاد 40% من المشاركين بأنهم شعروا بالغضب في اليوم السابق، وهذا يضع العراق في مصاف الدول التي تعاني من مستوى عالٍ من الضغط النفسي والعاطفي.

الشعوب العشرة الأكثر غضباً في العالم وفقاً للتقرير هي:

1. تشاد: 47%

2. الأردن: 46%

3. أرمينيا: 43%

4. شمال قبرص: 42%

5. العراق: 40%

6. سيراليون: 40%

7. غينيا: 39%

8. جمهورية الكونغو الديمقراطية: 38%

9. فلسطين: 38%

10. إيران والمغرب: 37%

غالوب، أشار إلى أن المشاعر السلبية مثل الغضب والحزن والقلق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدان.

كما يُظهر التقرير أنه على المستوى العالمي، يشعر 39% من الناس بالقلق و37% بالضغط النفسي، وهي مستويات ارتفعت مقارنة بالعقد الماضي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية