آيدن معروف: نظام الكوتا في العراق لم ينجح

وصف عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية آيدن معروف نظام الكوتا للانتخابات في العراق بأنه “لم ينجح ويتم التدخل فيه”.

وقال آيدن معروف، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “نظام الكوتا في العراق لم ينجح”، ولذلك رفضوا المشاركة في الانتخابات بنظام الكوتا.

من المقرر أن تشارك الجبهة التركمانية العراقية في انتخابات أربيل والسليمانية وكركوك بقائمة مستقلة؛ وفي دوائر نينوى وديالى وصلاح الدين وبغداد، لديها مرشحون ضمن قوائم أخرى.

وفقاً لآيدن معروف، فإن هدفهم من المشاركة في الانتخابات هو خدمة تركمان العراق، الذين وصفهم بـ”الأمة الثالثة” في العراق.

بخصوص تمثيل المكونات، أوضح آيدن معروف أن “بعض الأطراف تتدخل في شؤون المكونات، في حين أن المكونات تهدف إلى التمثيل الحقيقي”.

من أصل 329 مقعداً في البرلمان العراقي، 9 مقاعد مخصصة لكوتا المكونات.

ومن بين مقاعد الكوتا، أكبر عدد هو لكوتا المسيحيين (5 مقاعد)، أما باقي المكونات مثل الكورد الشبك والإيزديين والفيليين، والصابئة المندائيين، فلكل منهم مقعد واحد في البرلمان.

بحسب المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية العراقية وقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، يكون للمكونات دائرة انتخابية واحدة. وعلى سبيل المثال، يمكن للناخب في البصرة أن يصوت لمرشح كوتا في بغداد، أو يمكن للناخب في أربيل أن يصوت لكوتا الكورد الفيليين في محافظة واسط.

ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية بخصوص نظام الانتخابات والتصويت، الى أن “المكونات لا توافق على دائرة انتخابية واحدة أو أن يكون لديها صناديق خاصة تصوت فيها المكونات بشكل خاص”.

وانتقد آيدن معروف، وهو أيضاً وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، مجلس الوزراء العراقي لعدم وجود ممثل تركماني فيه، ووصف ذلك بـ”الظلم”.

كما أشار إلى أنه مقارنة بالمناطق الأخرى في العراق، يتم إيلاء أهمية أكبر للتعايش بين المكونات في إقليم كوردستان، ولهم مشاركة في القرار السياسي.

