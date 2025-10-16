نيجيرفان بارزاني: المسيحيون مكون أصيل في كوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك كنيسة السريان الأرثوذوكس، ووفداً مرافقاً له ضم عدداً من المطارنة والقساوسة ورجال الدين التابعين للكنيسة في أنحاء العالم.

وأشار بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان إلى أنه خلال لقائهم، شرح البطريرك والوفد المرافق له الهدف من زيارتهم لإقليم كوردستان، وهو افتتاح كنيستين الأولى في أربيل والثانية في دهوك.

وأضاف البيان: في هذا السياق، أعربوا عن شكرهم لمساعدة ودعم نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان للمجتمع المسيحي، وخاصة في الفترات العصيبة وفي أيام نزوح المسيحيين وأبناء المكونات الأخرى خلال حرب داعش، وأشادوا بالتعايش السلمي بين المكونات في إقليم كوردستان.

من جهته، أكد رئيس الإقليم بحسب البيان، على أن كوردستان وطن للجميع بدون تمييز وإنهم يفخرون بهذا التعايش، وطمأنهم إلى أن إقليم كوردستان سيستمر في تعزيز وتوسيع وحماية ثقافة التعايش والتسامح والتعددية.

وقال نيجيرفان بارزاني: المسيحيون مكون أصيل لهذا البلد، والجميع معاً متساوون في الواجبات والحقوق.

وأوضح البيان أن أحوال الكنيسة ورعاياها في إقليم كوردستان والعراق ودول العالم، شغلت محوراً آخر للقاء.

