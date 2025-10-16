أربيل الأكثر.. تسجيل 39 مخالفة انتخابية في اقليم كوردستان

بعد مرور اسبوعين على انطلاق الحملة الانتخابية للدورة السادسة للبرلمان العراقي، سجلت حتى الآن 39 مخالفة في اقليم كوردستان، كان معظمها في محافظة أربيل.

في الثالث من تشرين الأول الجاري بدأت الحملة الانتخابية في إقليم كوردستان والعراق، حيث بدأت القوائم والتحالفات والمرشحون المستقلون حملاتهم الانتخابية ويسعون لجمع الأصوات للانتخابات المقرر إجراؤها في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وصرّح مروان محمد، مدير فرع أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “منذ بدء الحملة الانتخابية وحتى اليوم الخميس، سجلت في أربيل 38 مخالفة، من بين هذه المخالفات الـ 38، تمت إزالة 32 منها بعد التنبيه، وتم فرض غرامات على البقية”.

أما عن نوع الغرامات، فأوضح مدير فرع أربيل للمفوضية أنه “يتم إرسال أسمائهم في قائمة إلى بغداد، وهم يحددون مبلغ الغرامة حسب نوع المخالفة”.

في أربيل، يحق لمليون و410 آلاف شخص التصويت، ويتنافس 108 مرشحين على 16 مقعداً في البرلمان العراقي.

دهوك بلا مخالفات

على عكس أربيل، لم تسجل في محافظة دهوك أي مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قال خالد عباس، مدير مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لشبكة رووداو الإعلامية إن “الأطراف ملتزمة بإجراءات الحملة الانتخابية، ولم تسجل أي مخالفة حتى اليوم الخميس”.

في محافظة دهوك، يحق لـ 945 ألف شخص التصويت، ويتنافس 59 مرشحاً.

مخالفات أقل في السليمانية

بدوره، صرّح مدير مكتب المفوضية في السليمانية أمانج عزيز لشبكة رووداو الإعلامية “حتى الآن، سجلت مخالفة واحدة فقط، وكانت لحركة الجيل الجديد، بسبب أسلوب حملتهم الذي كان خارج التعليمات وكانت أماكن لافتاتهم خاطئة، وقد تم إرسال المخالفة إلى بغداد”.

وفقاً لأمانج عزيز، فإن عدد المخالفات أقل بكثير مقارنة بانتخابات إقليم كوردستان، وعزا السبب إلى أن “جميع التحضيرات كانت جاهزة قبل الحملة الانتخابية، وكان هناك تنسيق كامل مع البلدية، وقد قمنا بنشر جميع التعليمات الانتخابية لكي يلتزموا بها، وإلا سيواجهون المساءلة، كما أن عدد المرشحين أقل مقارنة بالانتخابات الأخرى، وهذا سبب آخر”.

في محافظة السليمانية، يتنافس 136 مرشحاً على الفوز بـ 18 مقعداً برلمانياً، وتشارك 9 أحزاب سياسية وأربعة مرشحين مستقلين في الانتخابات، ويوجد أكثر من مليون و 535 ألف ناخب في المحافظة.

مقاعد الدوائر الانتخابية في إقليم كوردستان:

أربيل: 15 مقعداً عاماً + مقعد واحد للمكونات

السليمانية: 18 مقعداً

دهوك: 11 مقعداً عاماً + مقعد واحد للمكونات

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية