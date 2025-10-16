أربيل تقرر إصدار بطاقات وقود إلكترونية

وقعت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، اتفاقية مع إدارة شركة “ناشفيل” لإصدار بطاقة وقود إلكترونية.

وبعد توقيع العقد، صرّح محافظ أربيل، أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، “اتفقنا مع (ناشفيل) على إنتاج بطاقة وقود إلكترونية تشمل جميع أنواع الوقود، ولكن في المرحلة الأولى ستقتصر على الغاز والنفط، وفي المرحلة التالية ستشمل البنزين”.

وأضاف أنه “يوجد في أربيل 450 الف أُسرة مسجلة في البطاقة التموينية، ووفقًا للعقد المبرم بيننا وبين الشركة، سيتم إصدار 15 ألف بطاقة يوميًا للزبائن، وسيكون سعر البطاقة 5 آلاف دينار فقط”.

وتابع خوشناو القول، إن التسجيل للحصول على بطاقات الوقود الإلكترونية يتم عبر موقع الكتروني، وهذه المرة الاولى الذي يتم فيه إنشاء مثل هذا المشروع على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية