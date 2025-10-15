الرئيس بارزاني يشيد بتضحيات البيشمركة والمناضلين في ثورتي أيلول وكولان

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، في بيرمام، مع المؤسسة العليا لثورتي أيلول وكولان وقوى خبات.

وخلال الاجتماع، ألقى الرئيس بارزاني كلمة عبّر فيها عن تقديره لنضال وتضحيات البيشمركة والمناضلين في ثورتي أيلول وكولان، والدور الذي أدّوه في حركة تحرر كوردستان، وتحقيق الحرية لشعب كوردستان، مؤكداً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة كفاح البيشمركة وتضحيات أبناء الشعب ودماء الشهداء الأبطال.

وفي جزء آخر من كلمته، سلّط الرئيس بارزاني الضوء على الأوضاع السياسية والتطورات الجارية في كوردستان والعراق، وقدم الملاحظات والتوجيهات اللازمة بشأن العملية السياسية والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي.

