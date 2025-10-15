وزارة البيشمركة تعلن ترقية أكثر من 8 آلاف عنصر وضابط ضمن جداول شهر أيلول

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن ترقية أكثر من 8 آلاف بيشمركة وضابط، مؤكدة أن حماية حقوق قوات البيشمركة وتحسين أحوالهم المعيشية تأتي ضمن أولويات عمل الوزارة والحكومة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه ضمن جداول شهر أيلول 2025، تم ترقية 8,721 بيشمركة وضابط تابعين للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن تأمين حقوق البيشمركة وتحسين حياتهم جزءٌ أساسي من جهود حكومة إقليم كوردستان وعملية الإصلاحات الجارية.

كما أكدت أن جميع الجهود ستستمر لضمان ترقية البيشمركة وفق المواعيد القانونية والإدارية المحددة.

وشدّدت الوزارة على أنّه “يتوجب على قوات البيشمركة، بعد حصولهم على ترقياتهم المستحقة، مواصلة أداء واجباتهم في حماية أراضي وحدود كوردستان، وضمان سلامة المواطنين، مع الالتزام الدائم بالمبادئ العسكرية الحديثة”.

