حكومة كوردستان تواصل تنفيذ وعودها.. غداً توزيع ألفي قطعة أرض جديدة على الموظفين بالعاصمة أربيل

أعلنت المديرية العامة لبلديات أربيل، اليوم الأربعاء، أن عملية توزيع وجبة جديدة من الأراضي على موظفي إقليم كوردستان ستنطلق صباح غد الخميس، مشيرة إلى أن نحو ألفي موظف سيستفيدون من المرحلة الجديدة ضمن حدود بلدية رزكاري.

وقال مريوان حاكم هادي، المدير العام لبلديات أربيل، في تصريح خاص لـ(باسنيوز): “بعد استكمال جميع التحضيرات الإدارية والفنية، ستبدأ غداً عملية توزيع الأراضي في ناحية رزكاري، المعروفة لدى المواطنين باسم (توبزاوه)”، موضحاً أن “ما يقارب ألفي قطعة أرض سيتم تخصيصها للموظفين ضمن حدود البلدية المذكورة”.

وأكد هادي أن “عملية التوزيع تأتي ضمن الخطة الحكومية الهادفة إلى تمليك الأراضي للموظفين في مختلف مناطق العاصمة أربيل”، مشيراً إلى أن “الوجبة الجديدة تشمل فئات متعددة من الموظفين الذين اكتملت معاملاتهم القانونية والإدارية”.

يذكر انه قد تمت خلال الفترات السابقة توزيع الآلاف من قطع الأراضي على الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والبيشمركة الغير المستفيدين في مناطق بحركة وقوشتپە، ومن المقرر أن تستمر هذه العملية على مراحل إلى أن يشمل المشروع جميع المستحقين .

