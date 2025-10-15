مدير مطار السليمانية الدولي: الرحلات الجوية إلى تركيا ستستأنف في 3 تشرين الثاني

أعلن مدير مطار السليمانية الدولي بالوكالة أن الرحلات الجوية إلى تركيا ستستأنف مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن توقف الرحلات تُقدر بأكثر من 5 ملايين دولار.

قال ريباز محمد، مدير مطار السليمانية الدولي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الأول 2025)، إن الرحلات الجوية من مطار السليمانية الدولي إلى تركيا ستستأنف في الثالث من الشهر المقبل.

أضاف ريباز محمد أنه في البداية ستكون هناك 5 رحلات أسبوعياً، لكنها ستصبح يومية فيما بعد.

وأشار أيضاً إلى أن الخسائر المترتبة على تعليق الرحلات التركية تقدر بأكثر من 5 ملايين دولار.

كانت تركيا قد أغلقت مجالها الجوي أمام مطار السليمانية الدولي لأول مرة، في (3 نيسان 2023)، مبررة ذلك بزيادة أنشطة حزب العمال الكوردستاني (ب ك ك) في المنطقة وتزايد نفوذ الحزب في المطار، بحسب ما ذكرت تركيا.

وُضع حجر الأساس لمطار السليمانية الدولي، في عام 2003 وافتُتح رسمياً في عام 2005.

