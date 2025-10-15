أكتوبر 15, 2025

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، رئيس جهاز المخابرات الوطني الاتحادي حميد الشطري.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع العام والمستجدات الأمنية في العراق، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبما يصون الأمن والاستقرار.

وفي محور آخر من المباحثات، جرى تبادل وجهات النظر بشأن الاستعدادات للانتخابات النيابية، حيث أعرب الجانبان عن أملهما في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة في العراق، فضلاً عن حل المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حلاً جذرياً قائماً على احترام الدستور والاتفاقيات المبرمة.

