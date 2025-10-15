بسبب العقوبات الأميركية.. مصرف الرافدين يغلق مكتبه في الحشد الشعبي

اغلق مصرف الرافدين “الحكومي”، اليوم الأربعاء، مكتبه في مديرية الحشد الشعبي وقرر نقله الى الى فرع اخر في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن “مصرف الرافدين وبعد موافقة البنك المركزي/ دائرة الرقابة أغلق مكتبه في مديرية الحشد الشعبي اعتباراً من اليوم ونقل حساباته المالية الى فرع سبع قصور ببغداد” .

واضاف ان “عملية الإغلاق تأتي بعد أيام من العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على شخصيات وكيانات ومؤسسات من بينها شركة المهندس”.

كما يأتي الإغلاق ايضاً، وفق المصدر، بعد فترة من إعلان وزير الاعلام اليمني عن اغلاق فرع مصرف الرافدين في اليمن وانهاء نشاطه المالي والمصرفي وذلك للاشتباه بتمويل جماعة الحوثيين.

وتمتلك المصارف العراقية مكاتب وفروع تابعة لها تعمل في وزارات ومؤسسات الدولة لتنظيم أمورهم المالية بالسرعة وسهولة الانجاز .

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس العاشر من تشرين الأول الجاري، فرض عقوبات جديدة على شخصيات مصرفية وشركات عراقية متهمة بتمويل فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن تلك الجماعات تعمل على تقويض سيادة العراق وتنفيذ عمليات لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات “شركة المهندس” التابعة للحشد الشعبي وعدداً من المصارف ورجال الأعمال بدعوى تورطهم في غسل الأموال وتهريب العملة وتمويل أنشطة إيرانية داخل العراق وخارجه.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية