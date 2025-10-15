دانة غاز ونفط الهلال تعلنان رفع الطاقة الإنتاجية لحقل خورمور باقليم كوردستان بنسبة 50%

أعلنت “دانة غاز”، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة نفط الهلال، أول شركة خاصة تعمل في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، عن بدء المبيعات التجارية للغاز من مشروع التوسعة “خورمور 250” في منشأة خورمور بإقليم كوردستان.

وأُنجِزَ مشروع خورمور 250 قبل ثمانية أشهر من موعده النهائي المحدد في الجدول الزمني المعدّل، وسيضيف نحو 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى سعة المعالجة، أي زيادةً بنسبة 50% على السعة الحالية، وفقاً لبيان صادر عن دانة غاز.

واضافت أنه بذلك ترتفع القدرة الإجمالية لحقل خورمور إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وستُسهم هذه الطاقة الإضافية في تلبية الطلب المتنامي بسرعة على الكهرباء في العراق من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف.

دانة غاز أشارت الى أن هذه التوسعة ستسهم في تعزيز قدرات توليد الطاقة ودعم النمو الصناعي في إقليم كوردستان العراق، بما يرسخ مبادرة حكومة الإقليم “روناكي” الرامية إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة، إلى جانب تحسين إمدادات الطاقة لبقية مناطق العراق.

بلغ إجمالي استثمارات المشروع 1.1 مليار دولار أميركي، بدعم تمويلي من بنك الشارقة ومؤسسة تمويل التنمية التابعة للولايات المتحدة (DFC)، إضافة إلى حصيلة سندات بيرل بتروليوم الصادرة في عام 2024 والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أميركي والمدرجة في أسواق السندات الإسكندنافية.

وفّر المشروع عند ذروته أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستُخدِم فيه أكثر من 6000 طن من الفولاذ وما يزيد على 6.2 مليون ساعة عمل، ما يجعله أحد أضخم مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، بحسب البيان.

بهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز مجيد جعفر في البيان إن “إتمامنا لمشروع خورمور 250 قبل موعده المقرر هو إنجاز مفصلي لكل من نفط الهلال ودانة غاز وبقية الشركاء في ائتلاف بيرل بتروليوم، و هو خير دليل على التزامنا الراسخ تجاه إقليم كوردستان العراق، وقدرتنا على استثمار موارد الطاقة الهائلة التي يتمتع بها الإقليم، وتأكيد على التزامنا بتوفير فرص العمل وتعزيز الخدمات وتزويد الإقليم والعراق بإمدادات الطاقة النظيفة والمستدامة”.

وأعرب عن “بالغ امتناني للدعم الكبير من حكومة إقليم كوردستان والسلطات المحلية، الذي مكّننا من تجاوز التحديات والحفاظ على وتيرة العمل طوال مراحل المشروع”، مشيداً بـ”القيادة المتميزة التي أظهرها ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في التعامل مع الديناميكيات المعقدة وإنجاز المشروع قبل ثمانية أشهر من الموعد المقرر”.

من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: “إنجازنا المبكّر لمشروع خورمور 250 هو محطة بارزة في مسيرة دانة غاز، وثمرة النهج العملي المباشر الذي اتبعناه في ظل غياب المقاول الرئيسي، إذ اتخذت دانة غاز ونفط الهلال على عاتقهما مهمة الإشراف التشغيلي الكامل على المشروع، فركّزنا جهودنا وسرّعنا وتيرة التنفيذ واستَعَدْنا زخم العمل، لنحقق معًا نتائج ملموسة وواقعية”.

ريتشارد هول، أضاف: “تعزز إمدادات الطاقة الإضافية التي يوفّرها المشروع إمكاناتنا الإنتاجية وقدرتنا على تحقيق النمو الذي يطمح له مساهمونا، كما أنها تنسجم مع تطلعاتنا لتوفير طاقة أنظف وأكثر استقراراً للمجتمعات في الإقليم، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، ودعم طموحات الإقليم في توفير إمدادات كهربائية متواصلة على مدار الساعة”.

تلبية طلب الطاقة

من المقرر أن يُسهم الغاز المنتج من مشروع خورمور 250 في تلبية طلب الطاقة المتنامي في إقليم كوردستان العراق وجميع أنحاء البلاد. وستنتج المنشأة الجديدة نحو 7000 برميل من المكثفات و460 طناً من الغاز البترولي المسال يومياً تعزيزاً للإنتاج اليومي الحالي البالغ 15200 برميل من المكثفات و1070 طناً من الغاز البترولي المسال.

تضم المنشأة أحدث الابتكارات التكنولوجية في المجال، بما في ذلك أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وضواغط عالية الكفاءة، وتقنيات حديثة لإزالة الكبريت والملوثات الأخرى من الغاز، ما يرفع من كفاءة التشغيل ويحد من الأثر البيئي.

تولّت دانة غاز ونفط الهلال الإشراف التشغيلي على مشروع خورمور 250 في عام 2024، بالتعاون مع الشركاء والموردين، وانطوى ذلك على إعادة ضبط الجداول الزمنية واعتماد أساليب تنفيذ سريعة أفضت إلى الإنجاز المبكر وبدء مبيعات الغاز التجارية.

مع دخول مشروع خورمور 250 مرحلة التشغيل، تركز الشركتان الآن على المرحلة التالية التي تشمل المزيد من أعمال التقييم والتوسعة في حقل خورمور ومواصلة التقدم في حقل جمجمال لتوفير موارد إضافية من الغاز التي ستعود بالنفع على إقليم كوردستان والعراق ككل.

بيرل بتروليوم

يذكر أن ائتلاف “بيرل بتروليوم” تأسس عام 2009 مكوّناً من شركتي دانة غاز ونفط الهلال بصفة الشريكين المشغلين لكل منهما 35%، ثم انضمت إليهما لاحقاً شركات (OMV) و (MOL) و (RWE) بحصة 10% لكل منها.

اليوم، تزوّد بيرل بتروليوم أربعَ محطات رئيسية بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في إقليم كوردستان، وتلبي أكثر من 80% من احتياجات الإقليم من الطاقة الكهربائية، بما يعود بالنفع المباشر على حياة أكثر من ستة ملايين نسمة.

بفضل توظيف أكثر من 85% من السكان المحليين في عملياتها، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أسهمت بيرل بتروليوم في دعم اقتصاد إقليم كوردستان العراق.

كما أتاح الغاز الطبيعي النظيف المنتج من حقل خورمور في تجنّب انبعاث أكثر من 59 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون حتى اليوم، بفضل استبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي. وفي الوقت ذاته، مكّنت إمدادات الغاز الحكومة المحلية من توفير مليارات الدولارات من تكاليف الوقود، فضلاً عن إسهامها الملموس في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

وخفضت شركة بيرل بتروليوم إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 20% في عام 2024 لتصل إلى 200 كيلو طن من ثاني أوكسيد الكربون المكافئ، وانخفض الاستهلاك الكلي للطاقة بنسبة 5%، ليصل إجمالي الكثافة الكربونية إلى 4.4 كغم من ثاني أوكسيد الكربون المكافئ لكل برميل نفط مكافئ.

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في كانون الأول 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمتلك الشركة أصولاً في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مصر وإقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة.

أما شركة نفط الهلال فهي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، وتتمتع بخبرة تزيد على 50 عاماً كمشغل دولي في العديد من البلدان بما في ذلك مصر واليمن وكندا وتونس والأرجنتين، بالإضافة إلى عملياتها القائمة في الإمارات العربية المتحدة والعراق.

يقع المقر الرئيسي لشركة نفط الهلال في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب دولية في المملكة المتحدة وثلاثة فروع في جميع أنحاء العراق. وتعد شركة نفط الهلال أكبر مساهم في شركة دانة غاز، أول وأكبر شركة إقليمية خاصة للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.

