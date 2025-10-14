الرئيس بارزاني: رغم الملاحظات الكثيرة على قانون الانتخابات لكننا سنشارك فيها

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضاً يان برِيم، القنصل العام الفرنسي في أربيل، عبّر السفير الفرنسي عن شكره للرئيس بارزاني على مشاركته في مراسم افتتاح ممر البيشمركة في باريس، عادّاً ذلك خطوةً إيجابيةً لتعميق علاقات شعب وحكومة فرنسا مع إقليم كوردستان. كما وصف افتتاح شارع البيشمركة في باريس بأنه تعبير يدل على احترام وتقدير الشعب الفرنسي لتضحيات قوات بيشمركة كوردستان ودورها البارز في مواجهة ودحر تنظيم داعش والجماعات الإرهابية، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكّد دعم بلاده لقوات البيشمركة وإقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لشعب وحكومة فرنسا، ولبلدية ورئيسة بلدية باريس، على اتخاذ هذا القرار التاريخي بفتح ممر البيشمركة في قلب العاصمة الفرنسية، واصفاً ذلك بأنه رمز لنضال وتضحيات البيشمركة من أجل الحرية.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية في العراق والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، أشار الرئيس بارزاني إلى أنَّه رغم الملاحظات الكثيرة على قانون الانتخابات العراقي الذي يشوبه الكثير من النواقص، لكننا سنشارك في الانتخابات، مشدداً على أهمية أن تعمل جميع الأطراف السياسية الراغبة بضمان شفافية الانتخابات على إصدار قانون جديد يحقق العدالة والمساواة وذلك بعد إجراء العملية الانتخابية المقبلة، وأوضح أن القانون الحالي المعمول به هو قانون عام 2010، حينما تعهدوا لنا بتطبيق المادة 140 من الدستور، وأن يسري هذا القانون لمرة واحدة فقط، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن والقانون ما زال سارياً، ولم تُنفذ الوعود السابقة بهذا الشأن.

كما شكَّلت التغيُّرات وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، والوضع في سوريا، وخطوات عملية السلام في تركيا، محاور أخرى للقاء.

