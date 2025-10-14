نيجيرفان بارزاني: المرحلة القادمة في العراق هي مرحلة تطبيق الدستور

وصف رئيس اقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، الانتخابات النيابية المقبلة في العراق بأنها “مهمة جداً” و”حساسة للغاية”، مشيراً الى أن المرحلة القادمة في العراق هي مرحلة تطبيق الدستور.

وقال نيجيرفان بارزاني، في مؤتمر الحملة الانتخابية لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل للانتخابات النيابية المقبلة في العراق، يوم الثلاثاء (14 تشرين الأول 2025) أن “المرحلة القادمة في العراق هي مرحلة تطبيق الدستور”، لذلك وصف هذه الانتخابات بأنها “مهمة جداً”.

وأكد: “يجب أن نرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقوة كبيرة إلى البرلمان العراقي”، مبيناً أنه “عندما يتعلق الأمر بالقضية الكوردية وحقوقها، يعتبرون الحزب الديمقراطي الكوردستاني صاحب البيت”.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: “أينما يوجد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوجد العمران”.

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني من هذا العام.

وأشار نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن “هذه الانتخابات ليست انتخابات عادية. أريد أن أقول لكم إن هذه مرحلة مهمة جداً في العراق، ففي السابق كانت لدينا مرحلة تأسيس الحكومة العراقية الجديدة وكتابة الدستور وتعريف العراق، ولكن بعد ذلك دخل العراق في مشاكل كثيرة، من الحروب الداخلية، إلى حرب داعش”.

كما قال نيجيرفان بارزاني إن “هذه الانتخابات مهمة لإقليم كوردستان، لأن بداية مرحلة جديدة تبدأ في العراق، وهي تطبيق الدستور. هذه المرحلة مهمة جداً للحزب الديمقراطي الكوردستاني وشعب كوردستان، ويجب أن نجدد وعدنا للشهداء وبيشمركتنا الأبطال ونشارك في الانتخابات بحماس”.

وشكر نيجيرفان بارزاني صمود الموظفين، وقال إن “أعداء كوردستان ظنوا أن عدم دفع مستحقاتهم المالية سيدفعهم إلى اتخاذ مسارات أخرى، لكن الموظفين أثبتوا مرة أخرى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني رائد لا يستسلم ويتجه نحو النصر”.

ونوّه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى أنه “إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوياً في بغداد، فكوردستان قوية، ولكن إذا ضعف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فكوردستان ستضعف”.

في مهرجان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الجماهيري في أربيل، وجّه نيجيرفان بارزاني رسالة إلى الأطراف الكوردستانية قائلاً: “ندعو إلى الوحدة في بغداد، وندعو إلى العمل المشترك في إقليم كوردستان. يجب أن تكون جميع الأحزاب موحدة وصوتاً واحداً في بغداد من أجل حقوق كوردستان”.

ووافقت المفوضية على أسماء 7768 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

وفقاً لإحصائيات المفوضية، يحق لـ 29 مليون شخص التصويت، لكن 7 ملايين و600 ألف منهم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات بسبب عدم امتلاكهم بطاقة تصويت.

