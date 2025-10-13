محافظ شرناخ يُثمّن جهود الرئيس بارزاني في دفع عملية السلام بتركيا

التقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في مصيف صلاح الدين، وفداً من محافظة شرناخ برئاسة محافظ شرناخ بيرول إيكيجي.

وخلال اللقاء، ثمّن محافظ شرناخ جهود الرئيس بارزاني في دفع عملية السلام في تركيا، مشيراً إلى الأبعاد الإيجابية للعملية.

ودعا الرئيس بارزاني إلى مواصلة دعمه لعملية الحل السلمي في تركيا.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان على تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين محافظة شرناخ وإقليم كوردستان، خاصة محافظة أربيل.

