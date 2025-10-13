بدء مرحلة جديدة من توزيع قطع الأراضي على الموظفين والقوات الأمنية بالعاصمة أربيل

أعلن رئيس بلدية العاصمة أربيل، كارزان هادي، اليوم الاثنين، أن البلدية بصدد البدء بتوزيع آلاف قطع الأراضي على موظفي الدولة والقوات الأمنية في أربيل خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أن الاستعدادات الإدارية والفنية وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال هادي في تصريح لـ(باسنيوز): «فرق البلدية تعمل حالياً على المرحلة الجديدة من توزيع الأراضي، ونتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الشهر الحالي، لتشمل آلاف المستفيدين الجدد من موظفي الدولة وعناصر الأجهزة الأمنية».

وأوضح أن «نحو 60 ألف موظف في أربيل قدّموا طلبات للحصول على الأراضي، وقد تم في المرحلتين الأولى والثانية توزيع 17 ألف قطعة أرض على الموظفين والقوات الأمنية»، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستكون الأوسع من حيث عدد المستفيدين.

وبيّن رئيس بلدية أربيل أن عملية التوزيع ستتم بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية ومنح الحقوق لمن يملكون عقوداً أو استحقاقات رسمية، مؤكداً أن البلدية تتابع تنفيذ الخطة بدقة لضمان العدالة في التوزيع.

وفي السياق، أكد وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم امس أن «عملية توزيع الأراضي للموظفين لم تتوقف، وما زالت الجهود مستمرة لإتمام التحضيرات التقنية والقانونية والإدارية لتسهيل العملية».

وأشار الوزير إلى وجود مشكلتين رئيسيتين تعيقان تقدم المشروع في بعض المدن، هما: نقص الأراضي الصالحة للتوزيع وارتفاع عدد الموظفين المؤهلين للاستفادة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على معالجتهما تدريجياً.

وأكد عوني أن «جميع الموظفين سيستفيدون من مشروع توزيع الأراضي، سواء كانوا من القوات الأمنية أو المدنيين»، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها بهذا الخصوص.

يُذكر أن مجلس وزراء إقليم كوردستان كان قد أصدر في 27 آذار/مارس 2024 قراراً يقضي بمنح قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع لكل موظف أو منتسب في قوات البيشمركة ممن خدموا ثماني سنوات على الأقل، ولم يستفيدوا سابقاً من قطعة أرض.

وبحسب معلومات (باسنيوز)، فإن عدد الموافقات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأراضي تجاوز 480 ألف موافقة شملت موظفين، ومنتسبي قوات البيشمركة والداخلية، وأفراداً من المؤسسات الحكومية في عموم الإقليم.

