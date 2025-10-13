أوميد صباح: السوداني وعد بصرف رواتب شهر آب

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان الحصول على وعد من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باتخاذ قرار صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر آب خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في حساب وزارة المالية الاتحادية، بمجرد اتخاذ القرار.

وقال أوميد صباح لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، رنجه جمال، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، “نشكر الوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية. لقد تحدثنا معهم أربعتهم الأسبوع الماضي. أرسلنا رسالة وقاموا مشكورين بإيصالها إلى دولة رئيس الوزراء الاتحادي، السيد السوداني. كما نشكر رئيس الوزراء الاتحادي لتفهمه مطالبنا”.

ولفت إلى التطرق خلال اتصالات الوزراء الكورد مع السوداني إلى أن “حكومة إقليم كوردستان أوفت بالتزاماتها في ملف النفط، وهي مستعدة أيضاً لإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية فور صدور قرار صرف الرواتب”.

و”تلقى الوزراء الكورد رسالة ووعداً من رئيس الوزراء الاتحادي بإصدار قرار صرف الرواتب هذا الأسبوع. وإذا صدر القرار خلال هذا الأسبوع، فسنقوم من جانبنا على الفور بإيداع الحصة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية في حساب وزارة المالية العراقية”.

ورداً على سؤال آخر من مراسل رووداو حول ما إذا كانت رواتب شهر آب سترسل هذا الأسبوع، قال أوميد صباح إن “الأمر يعتمد على الحكومة الاتحادية، ومتى ما أصدروا قرار صرف الرواتب، سنقوم فوراً بإيداع الحصة الاتحادية من الإيرادات المحلية في حساب وزارة المالية الاتحادية”.

في هذا السياق، أشار أوميد صباح إلى أن المبلغ الذي يجب على إقليم كوردستان إيداعه كحصة اتحادية في حساب وزارة المالية العراقية “جاهز”.

أحد العوائق أمام صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان هو تسليم جزء من الإيرادات غير النفطية، وقد أودعت حكومة إقليم كوردستان 120 مليار دينار كإيرادات غير نفطية في حساب وزارة المالية العراقية لأشهر أيار وحزيران وتموز.

في (1 تشرين الأول 2025)، دعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى حل مسألة الإيرادات غير النفطية أسوةً بملف النفط والتوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها، معربة عن أملها في أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها كاملةً تجاه صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان لشهر آب 2025 والأشهر اللاحقة، أسوةً ببقية مناطق العراق، بعد تصدير النفط.

وفي رده على سؤال حول إمكانية صرف راتبين قبل الانتخابات، قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان إن “هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة المالية الاتحادية والحكومة الاتحادية”.

وأوضح، “لقد أرسلنا قوائم الرواتب، والأمر الآن متروك للحكومة الاتحادية للرد علينا، فالقرار بيدها”، مضيفاً أنهم يتابعون الأمر.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية