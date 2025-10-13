بلديات كوردستان: إطلاق 4 مشاريع جديدة في العاصمة أربيل

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن الشروع بتنفيذ 4 مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار في العاصمة أربيل، ضمن الخطة العامة للمديرية العامة للمياه والمجاري في الوزارة، وبإشراف مباشر من مديرية مجاري أربيل، بهدف الحدّ من تجمع المياه الزائدة والتقليل من آثار السيول خلال موسم الأمطار.

وأوضح البيان أن المشاريع الأربعة الجديدة تشمل:

– إنشاء مجرى تصريف صندوقي في حي فەرمانبەران، بالقرب من جامع فەرمانبەران.

– إنشاء مجرى تصريف صندوقي في شارع كركوك، بالقرب من مجمع شقق شهداء گردەڕەشە.

– إنشاء مجرى تصريف صندوقي بأبعاد (2.5 × 2.5) متر يمتد لمسافة أربعة كيلومترات في حي ژیان .

– تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في المنطقة الصناعية الجنوبية .

وأضافت الوزارة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة أوسع تشمل عشرات المشاريع الخدمية الأخرى التي تنفذ حالياً داخل العاصمة أربيل، في مجالات تعبيد الطرق وصيانة المجاري وتوسعة البنى التحتية، بإشراف مباشر من رئاسة بلدية أربيل، استعداداً لموسم الأمطار وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية