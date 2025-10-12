مسرور بارزاني يفتتح كنيسة “أم النور” في عنكاوا

افتتح رئس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كنيسة “أم النور”، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، في قضاء عنكاوا بأربيل، بحضور البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذوكسية، والبطريرك مار لويس ساكو، وعدد من المطارنة والحضور.

بمناسبة افتتاح كنيسة “أم النور” في عنكاوا، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، كلمة رحّب فيها بالسيد مسرور بارزاني، رئيس الوزراء إقليم كوردستان، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني والبطريرك مار لويس ساكو، وبجميع الحضور.

ذكَرَ وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، بشتيوان صادق أنهم يحتفون معاً “بافتتاح كاتدرائية أم النور هذا الصرح الإيماني الشامخ الذي يجسد قيم التعايش والتسامح في إقليم كوردستان العراق”.

وتوجّه بالشكر إلى “رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني على دعمه الكريم الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام وجعله حقيقةً ملموسة وصرحاً” يعتزّ به الجميع.

أكّد بشتيوان صاد أن “هذا الصرح ليس مجرد مبنى ديني فحسب، بل هو رسالة محبة وسلام، وشاهد حي على تكاتف أبناء كوردستان بمختلف مكوناتهم، كما أنه يعبر عن العزيمة الراسخة لتعزيز بقاء المسيحيين كجزء أصيل” من النسيج المجتمعي، في إقليم كوردستان.

دعا وزير الأوقاف إلى جعل هذا الصرح “منارةً للوئام ورمزاً للوحدة” في ظل التنوع الجميل، و”دليلاً على أن كوردستان تظل بيتاً للجميع يحتضن فيه الجميع باحترام وتكاتف”.

في ختام كلمته تقدم بشتيوان صادق “بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل الإنساني الكبير، والذي سيبقى علامة مضيئة في تاريخ تعزيز الوئام والتعايش”، وأشاد “بمواقف نيافة المطران داوود تجاه كوردستان وشعبها في مواعظه الدينية أو لقاءاته في الداخل والخارج”.

في إطار افتتاح هذه الكنيسة أيضاً، ألقى رئيس أبرشية الموصل، المطران مار نيقوديموس داود متي شرف كلمة عبّر فيها عن امتنانهم “العميق لحكومة إقليم كوردستان الموقرة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء السيد مسرور بارزاني”.

أشاد المطران مار نيقوديموس بمواقف حكومة إقليم كوردستان، والسيد الرئيس مسعود بارزاني، والسيد مسرور بارزاني، قائلاً: “بصراحة نحن لا نستغرب من تعامل السيد مسرور معنا، لأن تعامله مأخوذ من التربية الصالحة لهذه العائلة المباركة التي يرأسها اليوم فخامة الرئيس مسعود بارزاني”.

استذكر المطران مار نيقوديموس أيام النزوح القسري من الموصل وموقف السيد الرئيس مسعود بارزاني قائلاً “حينما أتينا من الموصل ونحن نحمل جراحنا وآلامنا بعدما هجرنا توجهنا إلى السيد الرئيس مسعود بارزاني والتقيناه، حيث قال لنا: أنتم هنا لستم ضيوفاً، بل إنكم في بيتكم وفي أرضكم، وحالكم من حالنا، نعيش مع بعض أو نموت مع بعض، إننا مع بعض”.

