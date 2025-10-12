المفوضية: لدينا 6 ساعات لإرسال البيانات والمعلومات إلى بغداد بعد التصويت

أعلن مدير قسم التدريب في فرع أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنه في يوم الاقتراع، ستُغلق صناديق الاقتراع، في الساعة 18:00، وبعد ذلك الوقت حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، يجب عليهم إرسال البيانات والمعلومات إلى بغداد، وإلا فإنها ستُرسل إلى مركز التدقيق.

يوم الأحد، (12 تشرين الأول 2025)، صرح أيسر ياسين لشبكة رووداو الإعلامية: “في الساعة 18:00 تتوقف أجهزة التصويت وينتهي التصويت. بعد ذلك الوقت، لدينا 6 ساعات حتى نتمكن من إرسال البيانات والمعلومات عبر الأقمار الصناعية إلى بغداد، وإذا لم نرسل المعلومات حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، فسيُرسَل المركز المتبقي إلى مركز التدقيق”.

بحسب أيسر ياسين، بعد 24 ساعة من عملية التصويت، ستُعلَن النتائج الأولية، ولن يتم الطعن في النتائج الأولية في ذلك الوقت.

أضاف مدير قسم التدريب في فرع أربيل للمفوضية، أنه بعد إرسال المعلومات والبيانات إلى مركز التدقيق، سيبدؤون فوراً في التدقيق بحسب المحطات، لتحديد النتائج النهائية.

في ما يتعلق بالنتائج النهائية، ذكر أيسر ياسين: “نحتاج إلى أكثر من 15 يوماً للنتائج النهائية، وهذا يعتمد على طعون المرشحين. وحتى تجري تسوية الطعون وإعادة تدقيقها، لن تُعلَن النتائج النهائية”.

من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11-11-2025. يتكون البرلمان العراقي من 329 مقعداً، ويتنافس 7,768 مرشحاً على الفوز بها.

