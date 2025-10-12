أكتوبر 13, 2025

أكثر من 3000 شخص يحتاجون لغسيل الكلى في اقليم كوردستان

أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأحد، أن ما يزيد عن 3 آلاف شخص يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل متواصل في الإقليم.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز للغسيل الكلوي البريتوني في اربيل من قبل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة الإقليم.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المركز، إن هناك 3 آلاف، و100 شخص مصابون بمرض الكلى ويحتاجون باستمرار الى الغسيل، مبينا أن 98% من الخدمات الصحية يتم توفيرها لهؤلاء المرضى في المستشفيات الحكومية.

وأضاف أنه يوجود 15 مركزاً لغسيل الكلى في إقليم كوردستان، مشيرا الى أن افتتاح هذا المركز سيسهم في التقليل من الروتين، وتسريع تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

