الديمقراطي الكوردستاني يكثّف حملته الانتخابية تحت شعار “حماية حقوق الكورد وكيان الإقليم في بغداد”

مع اقتراب موعد الانتخابات، أطلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني حملة انتخابية واسعة النطاق، ترتكز على رسالة أساسية مفادها أن الحزب هو الضامن الوحيد لحماية الحقوق القومية والدستورية للشعب الكوردي في بغداد، في ظل مشهد سياسي عراقي متقلب ومحفوف بالتحديات.

وتزين شوارع مدن الإقليم بأعلام الحزب وصور مرشحيه، في مشهد يعكس حيوية الحملة التي تهدف إلى حشد الدعم الشعبي.

وفي تصريح له، لخص المرشح أحمد سورداشي أحد أهم أهداف الحملة بقوله إن تجنب معاملة الكورد كمواطنين من “الدرجة الثانية” في بغداد يمر حصرًا عبر صناديق الاقتراع والتصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني لضمان الحصول على حقوقهم كاملة.

يعزز هذا الطرح المرشح بارزان كلالي، الذي شدد على الحقوق الدستورية والقومية للكورد، مشيرًا إلى أن شعارات الحزب الرئيسية، ومنها “الشراكة في السلطة”، تعكس رؤيته لضرورة تطبيق النظام الفيدرالي بشكل حقيقي، بما يضمن توزيعًا عادلًا للسلطات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

ويُقدَّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في خطابه الإعلامي على أنه الكيان السياسي الوحيد الذي لم ولن يساوم على الهوية الكوردية وكيان إقليم كوردستان، مستندًا إلى تاريخه في الدفاع عن هذه المبادئ.

يأتي هذا التأكيد في وقت يوصف فيه المشهد السياسي العراقي بأنه “غير مستقر”، مع وجود احتمالات لإجراء تغييرات جوهرية قد تشمل تعديل الدستور، أو إقرار قانون النفط والغاز، أو إعادة هيكلة المحكمة الاتحادية.

وهو ما يجعل، بحسب قادة الحزب، وجود تمثيل كوردي قوي وموحد في بغداد بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني “أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

ومن المقرر ان تنطلق الانتخابات العراقية في 11 من شهر تشرين الثاني القادم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية