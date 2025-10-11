زيتون دَكان.. ذهبٌ أخضر يتوّج بساتين منطقة شيخان كل خريف

في بساتين قرية د‌كان التابعة لقضاء شيخان، يبدأ موسم الجني مبكراً هذا العام، حيث يقضي المزارع نوزاد دكاني ومعه عشرات الفلاحين ساعاتٍ طويلة بين أغصان الزيتون وهم يقطفون “ذهبهم الأخضر” الذي ينتظرونه بفخر كل عام.



ثمار تحمل نكهة الأرض وهوية القرية

زيتون دكان لم يعد مجرد محصول زراعي، بل أصبح رمزاً للهوية الريفية في المنطقة. فبحجمه المتناسق، ولونه الأخضر اللامع، وطعمه المميز، اكتسب شهرة واسعة جعلته من أجود الأنواع في كوردستان والعراق.

يقول المزارع نوزاد د‌كاني، “منذ نحو أسبوعين بدأنا جني الزيتون، وزيتون قريتنا معروف في كل مكان بجودته العالية، ويُستخدم للأكل واستخراج الزيت معاً.”

أما المزارع سعد الله حسن فيضيف، “بعض أشجار الزيتون في القرية عمرها أكثر من مئة عام، وإنتاجنا يُوزع في أغلب مدن كوردستان والعراق، والإقبال عليه كبير جداً.”

إنتاج متزايد وجودة عالية

من عامٍ إلى آخر، يتوسع مزارعو دكان في زراعة الزيتون لتلبية الطلب المتنامي. ويؤكد أنور خدر، مسؤول الإرشاد الزراعي في قضاء شيخان:

“زيتون دكان يُعد من أفضل الأنواع بسبب خصوبة التربة ونقاء المياه والمناخ الملائم. وقد حصدت القرية مراتب متقدمة في معارض ومهرجانات على مستوى الإقليم والعراق.”

أرقام تؤكد النجاح

تضم القرية أكثر من خمسة آلاف شجرة زيتون مثمرة، فيما يصل إنتاجها السنوي إلى نحو ألف طن من الزيتون الطازج. ويتراوح سعر الكيلو الواحد بين 1500 و2000 دينار عراقي حسب الجودة والموسم.

من الجذور إلى الأسواق

في أيام القطاف، تتحول البساتين إلى مشهدٍ من الحياة والفرح، حيث تُجمع الثمار وتُعرض مباشرةً للبيع لزبائن يأتون من مختلف المناطق.

ومع مرور السنين، رسّخ زيتون دكان مكانته كـ ماركة محلية فاخرة، ليتوّج القرية كواحدة من أبرز مناطق إنتاج الزيتون في كوردستان والعراق.

تقرير : آري حسين – كوردستان24 – قضاء شيخان

