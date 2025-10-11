مظلوم عبدي: قوات سوريا الديمقراطية ستكون جزءاً من الجيش السوري

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ستكون جزءاً من الجيش السوري.

وقال عبدي خلال احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس “قسد”، مساء الجمعة، إن اللجنة العسكرية لدينا ستتوجه إلى دمشق قريباً، وستناقش موضوع دمج قوات سوريا الديمقراطية.

كما أضاف أنه “في إطار التنسيق، سنواصل القتال ضد تنظيم داعش على كامل الأراضي السورية”.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، عن هدنة ووقف فوري لإطلاق النار في كافة خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق تقع شمال سوريا وأخرى في الشمال الشرقي، وذلك عقب لقائه مع عبدي في دمشق.

يذكر أن دمشق و”الإدارة الذاتية” قد شكلتا لجاناً مشتركة بعد اتفاق العاشر من مارس بين الشرع وعبدي لتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي نص على “دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا” مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً وعودة المهجرين وضمان مشاركة كافة السوريين في العملية الانتقالية إلى جانب بنود أخرى تتعلق برفض دعوات التقسيم ومحاربة فلول النظام السابق.

فيما بدأ الجانبان التفاوض بشكل علني عقب اتفاق مارس، لكن عقبات عدة حالت دون مواصلة المناقشات، ففيما تمسكت الإدارة الذاتية بالاحتفاظ بخصوصية “قسد” ضمن الجيش السوري، رفضت دمشق هذا الطلب.

كما طالبت الإدارة الذاتية بدولة لا مركزية، بينما أصرت السلطات السورية على مركزية الدولة.

