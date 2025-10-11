مؤشر عالمي عن اكثر 10 مدن تلوثا.. بغداد الأعلى عالميا

أصبح تلوث الهواء أحد أكثر المخاوف البيئية والصحية العامة إلحاحًا في السنوات الأخيرة.



وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن شركة IQAir عن مستويات مثيرة للقلق في جودة الهواء في العديد من المدن الكبرى حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وبحسب بيانات IQ Air الصادرة في 10 تشرين الأول، فأن بغداد تحتل حاليا المرتبة الأولى كأكثر مدينة تلوثا في العالم، حيث تجاوز مؤشر جودة الهواء فيها 170 نقطة.

فيما جاءت مدينة كولكاتا في المركز الثاني عن كثب، حيث تدفع تركيزات PM2.5 مؤشر جودة الهواء فيها إلى ما يزيد على 160، وهو ما يصنف على أنه “غير صحي”.

وتحتل مدينة لاهور في باكستان المركز الرابع بمؤشر قاعدة بيانات بلغ 160، في حين سجلت مدينة باكستانية أخرى، وهي كراتشي، 157.

وفي الهند، تدهورت جودة الهواء في دلهي بشكل حاد قبل عشرة أيام فقط من عيد ديوالي ، حيث وصلت إلى مستوى “غير صحي” بلغ 157 في نفس اليوم، وفقا لمؤسسة IQAir.

ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية مثل حرق القش في الدول المجاورة، بالإضافة إلى الانبعاثات الصادرة عن المركبات والصناعة.

وتبقى المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية مثل دكا تواجه تحديات مماثلة، وتكافح التأثيرات المشتركة للتوسع الحضري السريع، والازدحام المروري، وضعف السيطرة على الانبعاثات.

فيما حافظت مدن مثل ديترويت في الولايات المتحدة، وستوكهولم في السويد، وهلسنكي في فنلندا على مستويات مؤشر جودة الهواء أقل من 20، مما يجعلها من بين أنظف المناطق الحضرية وأقلها تلوثاً في العالم اعتباراً من 10 تشرين الأول، وفقا لمؤشر المؤسسة.

وIQAir هي شركة سويسرية لتكنولوجيا جودة الهواء، متخصصة في الحماية من الملوثات المحمولة جوًا، وتطوير منتجات مراقبة جودة الهواء وتنظيف الهواء.

كما تدير IQAir منصة airvisual، وهي منصة معلومات جودة الهواء في الوقت الفعلي.

واعتبارًا من شباط 2020، كان لديها حوالي 500 موظف حول العالم، 150 منهم في الصين، وكانت أهم أسواقها هي آسيا وأمريكا الشمالية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية