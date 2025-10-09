نيجيرفان بارزاني: بحثنا مع الرئيس التركي سبل تعزيز السلام والازدهار في المنطقة

تحدث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وذكر نيجيرفان بارزاني في تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “سُررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم”.

وأضاف: “كانت فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، والعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين العراق وإقليم كوردستان وتركيا”.

وتابع رئيس الإقليم: “ناقشنا أيضاً سبل تعزيز تعاوننا بشكل أكبر، ودعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وصباح اليوم الخميس، وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وخلال زيارته لتركيا، التقى رئيس إقليم كوردستان مع كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، هاكان فيدان.

